نوری: مجنون روایتی تأثیرگذار از شهید زین‌الدین و تداوم راه مقاومت است

بجنورد - نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی، گفت: فیلم سینمایی «مجنون» که زندگی شهید زین‌الدین را روایت می‌کند، اثری تأثیرگذار و الهام‌بخش برای نسل امروز و ادامه مسیر مقاومت است.

حجت‌الاسلام رضا نوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در پایان نمایش فیلم سینمایی «مجنون»، که زندگی‌نامه شهید زین‌الدین را روایت می‌کند، اظهار کرد: بعد از دیدن فیلم احساس می‌کنم کار خوبی انجام شده؛ صحنه‌های خوبی به تصویر کشیده شده و جناب آقای شاه‌محمدی زحمت خوبی کشیده‌اند.

وی با اشاره به پیام اثر برای نسل امروز افزود: این فیلم نشان می‌دهد که برای پیروزی در جنگ هشت‌ساله چه خون‌هایی ریخته شد و جوانان زیادی جان خود را فدا کردند تا یک وجب از خاک کشور به دست دشمن نیفتد.

امام جمعه بجنورد تأکید کرد: حفظ فرهنگ شهادت و دفاع از کشور، تکلیف همگانی است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی ادامه داد: همان دشمنانی که دیروز فرماندهان بزرگی همچون زین‌الدین، همت و باکری را به شهادت رساندند، امروز در قالبی دیگر تلاش می‌کنند تا نظام جمهوری اسلامی را تضعیف کنند؛ اما با وجود جوانان حاضر به ایثار، این نظام قابل ساقط شدن نیست.

نوری در پایان گفت: این‌گونه آثار سینمایی می‌تواند نقش مؤثری در بالابردن انگیزه‌ و معرفت نسل جوان درباره ارزش‌های انقلاب و ایثار ایفا کند. او همچنین از دست‌اندرکاران فیلم قدردانی کرد.

