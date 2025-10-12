  1. استانها
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۴

مادر شهید «حسن احمدی» به فرزند شهیدش پیوست

قزوین – مادر شهید «حسن احمدی» از فرماندهان قزوینی دوران دفاع مقدس به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حاجیه خانم راضیه اسداللهی، مادر گرانقدر شهید حسن احمدی، دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

مراسم تشییع پیکر این بانوی فداکار امروز یکشنبه در قطعه والدین گلزار مطهر شهدای قزوین برگزار و پیکر ایشان به خاک سپرده شد.

شهید حسن احمدی، فرزند این بانوی مؤمن، در پانزدهم فروردین‌ماه سال ۱۳۶۳ در جریان عملیات‌های دفاع مقدس، با سمت فرمانده گروهان در جزیره مجنون عراق، بر اثر اصابت ترکش به ناحیه کتف به درجه رفیع شهادت نائل آمد. مزار این شهید والامقام در گلزار شهدای شهر قزوین واقع است.

