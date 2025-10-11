  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

نتایج نهایی کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ اعلام شد

نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ امروز ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ اعلام شد.

داوطلبان می‌توانند برای مشاهده نتیجه آزمون به https://my.sanjesh.org/login مراجعه کنند.

به گزارش مهر، براساس آمار شرکت کنندگان در دو نوبت اردیبهشت و تیرماه در مجموع تعداد یک میلیون و ۵۲ هزار و ۳۰۱ نفر در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ شرکت کرده‌اند که از این تعداد ۹۰۱ هزار و ۸۰۱ نفر در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ مجاز به انتخاب رشته شدند.

در مجموع بیش از ۵۶۰ هزار نفر برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ انتخاب رشته کرده‌اند که به این آمار افرادی که فقط برای کدرشته محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب رشته کرده‌اند نیز اضافه می‌شود.

آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در دو نوبت اردیبهشت و تیرماه ۱۴۰۴ برگزار شد. نتایج اولیه به صورت خام یک بار در خرداد و یک بار در مردادماه برای داوطلبان اعلام شد. نتیجه علمی همه متقاضیان به صورت کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ از روز شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۴ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفت.

