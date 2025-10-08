علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه نتایج مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های تحصیلی بورسیه و دارای شرایط خاص از دانشگاه ها ذیربط روز گذشته (۱۵ مهرماه) دریافت شده ، نتایج نهایی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ تا اواسط هفته آینده اعلام خواهد شد.

وی افزود: براساس آمار شرکت کنندگان در دو نوبت اردیبهشت و تیرماه در مجموع تعداد یک میلیون و ۵۲ هزار و ۳۰۱ نفر در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ شرکت کرده‌اند که از این تعداد ۹۰۱ هزار و ۸۰۱ نفر در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ مجاز به انتخاب رشته شدند.

کریمیان یادآور شد: در مجموع بیش از ۵۶۰ هزار نفر برای آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ انتخاب رشته کرده‌اند که به این آمار افرادی که فقط برای کدرشته محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب رشته کرده‌اند نیز اضافه می‌شود.

به گزارش مهر، آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در دو نوبت اردیبهشت و تیرماه ۱۴۰۴ برگزار شد. نتایج اولیه به صورت خام یک بار در خرداد و یک بار در مردادماه برای داوطلبان اعلام شد. نتیجه علمی همه متقاضیان به صورت کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ از روز شنبه ۸ شهریورماه ۱۴۰۴ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفت.