۴۵۷ هزار و ۴۶۲ نفر در کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ پذیرفته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی با اعلام این خبر، گفت: اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ رشته‌های تحصیلی با آزمون و پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قابل مشاهده است و پذیرفته‌شدگان برای اطلاع از نحوه، تاریخ و مدارک لازم برای ثبت‌نام، باید از تاریخ ۲۱ مهر به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل قبولی خود مراجعه کنند.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مورد جزئیات اعلام نتایج آزمون سراسری، گفت: برای همه انتخاب‌ رشته‌کنندگان، کارنامه علمی حاوی رتبه متقاضی در هر یک از کدرشته‌محل‌های انتخابی و رتبه آخرین نفر پذیرفته ‌شده در سهمیه مربوط، تا اولویت رشته محل قبولی، حداکثر تا تاریخ ۲۸ مهر تهیه و در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش منتشر می‌شود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: نتایج مربوط به رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی بجز رشته‌های تحصیلی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی هم‌زمان از طریق درگاه اطلاع‌رسانی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می‌شود.

وی افزود: متقاضیانی که هم در ردیف پذیرفته‌شدگان یکی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و هم در ردیف پذیرفته‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‌گیرند، توجه داشته باشند که منحصراً می‌توانند در یکی از کدرشته‌محل‌های قبولی ثبت‌نام کنند و مجاز به ثبت‌نام در هر دو محل قبولی نیستند، در غیر این صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: پذیرفته شدگان تمام دوره های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی، اعم از رایگان و غیررایگان و همچنین پذیرفته شدگان تمام دوره های آموزش رایگان (شامل دوره های روزانه، محروم، بورسیه و «دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی») رشته محل‌های پذیرش با آزمون سال ۱۴۰۴، چه در دانشگاه یا مؤسسه قبولی ثبت نام کنند و چه ثبت‌نام نکنند، اجازه شرکت مجدد در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵را ندارند. این دسته از متقاضیان در صورت انصراف تا قبل از پایان زمان ثبت‌نامِ آزمون سراسری سال ۱۴۰۶، می‌توانند در آزمون سال ۱۴۰۶ ثبت‌نام کنند.

وی گفت: هیچ درخواستی با عنوان اشتباه در انتخاب رشته یا تقاضای اولویت بعدی رشته انتخابی در سازمان سنجش آموزش کشور قابل بررسی نیست لذا از ارسال درخواست با این موضوع به این سازمان خودداری نمایید.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در مورد تعداد شرکت‌کنندگان آزمون سراسری سال ۱۴۰۴، گفت: با احتساب متقاضیان نوبت های اول و دوم آزمون سراسری و همچنین افرادی که در زمان انتخاب‌رشته برای رشته های صرفا براساس سوابق تحصیلی ثبت‌نام کرده‌اند در مجموع یک میلیون و ۱۳۵ هزار و ۳۸۵ نفر در این آزمون شرکت کرده اند که نهایتا ۴۵۷ هزار و ۴۶۲ نفر پذیرفته شده‌اند.

محمدی به متقاضیان توصیه کرد به منظور کسب اطلاعات بیشتر اطلاعیه منتشر شده در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در مورد اعلام نتایج پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی آزمون سراسری سال ۱۴۰۴را به دقت مطالعه کنند.