بهروز دوستی رئیس دانشگاه آزاد واحد پرند در گفتگو با خبرنگار مهر به ظرفیت‌های فناورانه دانشگاه اشاره کرد و گفت: بزرگ‌ترین تونل باد دانشگاهی کشور با سرعت بیش از ۱۲۰ متر بر ثانیه در دانشگاه آزاد پرند راه‌اندازی شده است. پیش از این، تجهیزات آزمایشگاه خریداری شده بود اما به مرحله بهره‌برداری نرسیده بود. خوشبختانه طی کمتر از یک سال گذشته، این مجموعه راه‌اندازی و فعال شد.

وی افزود: پس از آغاز به کار این تونل بادی، در شبکه آزمایشگاهی فناورانه «لبزنت» به ثبت رسید تا ظرفیت‌های آن در سطح ملی معرفی شود. از سراسر کشور نیز پیشنهادهایی برای همکاری دریافت کرده‌ایم؛ از جمله در حوزه انرژی خورشیدی و آزمون پایه پنل‌ها در شرایط مختلف جوی مانند تابش مستقیم خورشید و بادهای شدید.

دوستی ادامه داد: تاکنون پروژه‌هایی مشترک با شرکت مبنا و دانشگاه امام حسین (ع) انجام شده است. این همکاری‌ها به‌ویژه در زمینه تست ماکت‌های هواپیما، موشک و پهپاد، ظرفیت‌های قابل‌توجهی را در اختیار پژوهشگران قرار داده است.

او بیان کرد: در روزهای آینده نیز قرار است جلسه‌ای با وزارت دفاع برگزار کنیم تا ظرفیت‌های مشترک دانشگاه از جمله تونل باد و تجهیزات تراشکاری و ماشین‌ابزار برای پروژه‌های دفاعی معرفی شود.

حرکت به سمت درآمد پایدار و خودکفایی اقتصادی

رئیس دانشگاه آزاد واحد پرند درباره سیاست‌های اقتصادی دانشگاه گفت: یکی از سیاست‌های اصلی ما حرکت به سمت درآمدهای پایدار و کاهش وابستگی به شهریه است. در سال گذشته درآمدهای غیرشهریه‌ای دانشگاه حدود پنج برابر رشد داشته و از یک میلیارد به ۵ میلیارد تومان رسیده است. این رشد عمدتاً از محل همکاری با صنایع، ارائه خدمات نوآوری و فعال‌سازی اماکن بلااستفاده برای ایجاد مراکز خدمات‌رسانی حاصل شده است.

او گفت: به عنوان نمونه، یک بلوک هشت‌واحدی دانشگاه برای راه‌اندازی کلینیک مادر و کودک اختصاص یافت که خدمات روانشناسی و مشاوره ارائه می‌دهد. همچنین سه بلوک دیگر برای فعالیت‌های آموزشی، مشاوره‌ای و فناورانه از جمله حوزه هوش مصنوعی در نظر گرفته شده است.

دوستی اظهار کرد: حتی در حوزه فناوری و نوآوری، مانند هوش مصنوعی، فعالیت‌های ما نسبت به سایر مراکز متفاوت است. بر اساس رسالت دانشگاهی و ظرفیت‌های موجود، تلاش می‌کنیم این فعالیت‌ها به‌طور مؤثر در راستای اهداف دانشگاه به‌کار گرفته شوند. بر این اساس، درآمدهای غیرشرعی دانشگاه نیز با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. برای سال جدید، تقریباً یک ماه از آغاز سال مالی گذشته و حدود ۴۰ درصد از درآمدهای غیرشهریه مصوب شده است که نسبت به میانگین حدود ۱۲ درصدی سال گذشته، افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت.

برنامه برای جذب دانشجوی بین‌الملل

رئیس دانشگاه آزاد واحد پرند در پایان با اشاره به موقعیت جغرافیایی خاص دانشگاه برای جذب دانشجویان خارجی گفت: واحد پرند در مجاورت فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قرار دارد و از ظرفیت خوابگاهی و هزینه زندگی پایین برخوردار است. به همین دلیل مذاکراتی با کشور عراق برای جذب دانشجویان بین‌المللی انجام شده و پرونده مربوطه در وزارت علوم در مراحل نهایی صدور مجوز قرار دارد.