به گزارش خبرنگار مهر، نوبت دوم کنکور سراسری ۱۴۰۴ قرار بود در روزهای ۵ و ۶ تیر برگزار شود اما پس از حمله رژیم صهیونی به ایران و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شرایط برگزاری آزمون سراسری تغییر کرد.

در ۲۸ خردادماه ۱۴۰۴ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد علیرغم تدارک تمهیدات اجرایی، فنی و حفاظتی برای اجرای آزمون در زمان مقرر، نظر به درخواست متقاضیان و خانواده های داوطلبان و به منظور آرامش فکری آنان، نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ با عنایت به هماهنگی های انجام شده در تاریخ های اعلامی قبلی (۵ و۶ تیرماه) برگزار نخواهد شد.

مقرر شد سازمان سنجش نوبت دوم آزمون سراسری ۱۴۰۴ را در مناسب‌ترین زمان ممکن برگزار کند تا برنامه آموزشی نظام دانشگاهی و سال تحصیلی در زمان مقرر آغاز شود.

در نهایت در ۱۰ تیرماه، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد که نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۶ و ۲۷ تیر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

ماراتن نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ با برگزاری آزمون اختصاصی گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح پنجشنبه ۲۶ تیرماه، آزمون گروه‌های آزمایشی «هنر» و «زبان‌های خارجی» در بعدازظهر پنجشنبه ۲۶ تیرماه و آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۴ در ۴۱۱ شهر و ۵۶۲ حوزه امتحانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و یک هزار و ۵۲۶ حوزه فرعی برگزار شد.

پیش از این رضا محمدی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرده بود نتایج اولیه نوبت دوم آزمون سراسری به صورت نمره خام و نمره کل در نیمه دوم مردادماه اعلام می‌شود تا اینکه در نهایت در ۲۴ مردادماه ۱۴۰۴ نتایج اولیه نوبت دوم آزمون سراسری به صورت نمره خام و نمره کل در نیمه دوم مردادماه اعلام شد.

به گفته رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، برای هرکدام از متقاضیان که در یک یا چند نوبت آزمون سراسری شرکت کرده‌اند، کارنامه ملاک عمل در گروه آزمایشی اصلی و گروه زبان یا هنر صادر می‌شود. کارنامه شامل بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی و رتبه در سهمیه و رتبه کشوری است و می‌توانند آن را در حساب کاربری خود در سامانه سنجش مشاهده کنند.

معاون وزیر علوم یادآور شد: کارنامه ملاک عمل انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در روزهای چهارم یا پنجم شهریورماه در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد. همچنین در روزهای ۸ و ۹ شهریورماه انتخاب رشته و ثبت نام رشته‌های بدون آزمون (پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی) نیز آغاز می‌شود. داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می‌توانند ۱۵۰ کدرشته محل را انتخاب کنند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به زمان بندی انتخاب رشته کنکور سراسری ۱۴۰۴ تاکید کرد: برنامه ریزی شده است زمان انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ از ۹ تا ۱۵ شهریورماه انجام گیرد.

محمدی گفت: تعداد ۹۵۷ هزار و ۷۹۸ نفر در نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ و تعداد ۸۲۲ هزار و ۹۵۳ نفر در نوبت دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ شرکت کرده‌اند که با توجه به اینکه برخی داوطلبان در یک یا چند گروه آزمایشی شرکت کرده‌اند پیش بینی می‌شود حدود یک میلیون و ۱۲۰ هزار نفر در مرحله انتخاب رشته شرکت کنند.

وی گفت: بسته‌های جامع انتخاب رشته در سازمان سنجش تهیه شده است. نرم‌افزار انتخاب رشته مجازی، ویژه‌نامه انتخاب رشته و موشن گرافی‌های مرتبط با انتخاب رشته تهیه شده است. همچنین امسال فراتر از سایر برنامه‌ها، متخصصان سازمان سنجش برنامه‌ها و بخش‌هایی را برای راهنمایی انتخاب رشته داوطلبان ضبط و پخش خواهند کرد.

رئیس سازمان سنجش خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط انتخاب رشته و رشته‌های نیمه متمرکز که دارای شرایط خاص هستند، امیدواریم نیمه اول مهرماه بتوانیم سال تحصیلی را آغاز کنیم.