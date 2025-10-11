ده سال تجربه فرهنگی در کتاب «زندگی رزمندگی» منتشر شد

کتاب «زندگی رزمندگی؛ تأملی در باب یافتن عرصه‌های نقش‌آفرینی» به قلم امیرحسین شاپورزاده از سوی انتشارات روایت فتح منتشر شد.

این کتاب خواب و خوراک را از شما می‌گیرد! روایتی است از درد و دغدغه‌های نسل انقلاب؛ از یک‌سو جبهه‌هایی خالی از نیرو و از سوی دیگر نیروهایی خالی از جبهه. نقطه‌ی تلاقی «نیروها» و «جبهه‌ها» همان جایی است که انقلاب اسلامی معنا می‌یابد.

اگر زندگی آرام و بی‌دغدغه‌ای دارید، شاید این کتاب برای شما نباشد... اما اگر در جست‌وجوی رسالت و نقش خویش در میدان جهاد فرهنگی‌اید و یا به هدف خلقت و فلسفه وجودی انسان بمثابه یک مسلمان شیعه نگاه می‌کنید که چه جایگاهی در خاستگاه انقلاب اسلامی دارید، این کتاب راهی تازه پیش رویتان می‌گذارد.

«زندگی رزمندگی» حاصل بیش از ده سال تجربه کار فرهنگی مؤلف در مسجد و پایگاه بسیج است که با دغدغه‌های طلبگی و دانشجویی او در عرصه‌ جهاد فرهنگی درآمیخته و اکنون در قالب اثری مکتوب در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.