به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «خردل خر است» مجموعه‌ای از ۸۰ داستان مینیمالیستی کمتر از یک صفحه در حوزه دفاع مقدس است که توسط مهدی نورمحمدزاده نوشته شده که این ۸۰ اثر به دو بخش ۴۰ ‌تایی تقسیم می‌شود که بخش اول آن مربوط به دوران دفاع‌مقدس و بخش دوم آن مربوط به اتفاقات پس از دفاع‌مقدس است.

عنوان انتخاب شده برای این کتاب برگرفته از یکی از داستان‌های کتاب با عنوان «جمله‌سازی» است. این جمله در حقیقت از طرف یک فرزند جانباز شیمیایی به عنوان اولین جمله‌ای که در دفتر خود نوشته است، برداشته شده و این با توجه به شرایطی بوده که از پدر خود دیده و آن را در جمله «خردل، خر است» نشان داده است

این مجموعه داستان‌ها به نوعی نگاه جامعی به دفاع مقدس و تبعات آن بر زندگی مردم داشته است. این اثر یک نگاه انسانی و انتقادی به تبعات و آثار جنگ داشته و به افراد و خانواده‌هایی که مستقیما در این واقعه‌ و مشکلات پس از آن درگیر بودند می پردازد.

در بخشی از مقدمه این کتاب نویسنده اشاره می کند:

نه سیصد سال، که کمتر از سی سال از روزها و شبهای آسمانی جنگ میگذرد. سال ۶۷، جنگ برای خیلیها تمام شد. برای بعضیهای دیگر هم اصلاً جنگی آغاز نشده بود که پایانی داشته باشد، اما برای بعضی دیگر، جنگ و آثار عمیقش تا امروز ادامه دارد. دسته سوم که سرنوشتی چون اصحاب کهف دارند، «اصحاب جنگ» هستند. این داستانکها کوششی است فارغ از کلیشه های رسانه ای، برای یادآوری و شاید هم فراموشی دردهای تلخ و شیرین اصحاب جنگ.

هشتاد داستانک این مجموعه در دو بخش چهل تایی ذیل عناوین «جنگ» و «صلح» به رشته تحریر درآمده تا داستان اصحاب جنگ را در دوران جنگ و پس از آن روایت کند. حتی سعی شده ارتباطی شکلی یا محتوایی بین داستانک ها وجود داشته باشد که در برخی، این ارتباط عمیق و پررنگ تر بوده و خود، داستان دیگری شده. "

در داستانکی از این کتاب می خوانیم:

«مقابل آينه مي ايستم و چشم هاي سرخ شده ام را نگاه مي کنم. اين پنجمين خواستگاري است که آمده و رفته. لااقل اين يکي، همه حرف هايم را شنيد و رفت. بقيه شان تا اشاره اي به وضعيت بابا کردم بهانه اي تراشیدند و محترمانه دررفتند. نکند از اين هم مثل بقيه خبري نشود! به مامان گفته ام که ديگر کسي را به خانه راه ندهد. تحمل اين تحقيرها را ندارم. امروز هم پيش بابا مي روم که حرف آخرم را بزنم!

تاکسي می ايستد و پياده مي شوم. اشک توي چشم هايم مي دود وقتي تابلوی زنگ زده «آسايشگاه اعصاب و روان جانبازان» مقابل چشم هایم»

بر اساس این گزارش کتاب «خردل خر است» توسط انتشارات روایت فتح در قطع خشتی کوچک با شمارگان ۲۲۰۰ نسخه و قیمت ۶۰۰۰ تومان راهی بازار نشر شد.