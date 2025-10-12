  1. استانها
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۸

پیکر مطهر شهید محمد هاشم سلطانی در گرگان تشییع و تدفین می‌شود

گرگان-پیکر مطهر شهید محمد هاشم سلطانی روزهای سه‌شنبه تا پنجشنبه این هفته در گرگان مورد استقبال، گرامیداشت و تشییع قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید محمد هاشم سلطانی به پاس رشادت‌ها و ایثارگری‌های خود، پس از بازگشت به شهر گرگان، مورد استقبال و تکریم ویژه مردم و مسئولان قرار می‌گیرد.

مراسم استقبال از این شهید والامقام روز سه‌شنبه ۲۲ مهرماه ساعت ۱۲:۳۰ در میدان بسیج گرگان، جنب ستاد سپاه نینوا برگزار خواهد شد.

همچنین در همان روز، مراسم گرامیداشت شهید سلطانی همزمان با نماز مغرب و عشاء ساعت ۱۸ در مسجد جامع روستای یساقی برگزار می‌شود.

مراسم وداع با پیکر این شهید بزرگوار نیز روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ساعت ۱۸ در حسینیه عاشقان ثارالله (ع) سپاه نینوا واقع در گرگان برگزار خواهد شد.

در نهایت، مراسم تشییع و تدفین شهید محمد هاشم سلطانی روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه رأس ساعت ۹ صبح از معراج الشهدای سپاه نینوا به سمت آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) گرگان برگزار می‌شود.

حضور مردم قدرشناس و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت در این مراسم‌ها، نشان از ارادت ویژه جامعه به یاد و خاطره شهدا دارد.

