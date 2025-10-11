  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۲

تاس: رهبر انصارالله یمن دستور توقف حملات به اسرائیل را صادر کرد

خبرگزاری تاس اعلام کرد که رهبر انصارالله یمن دستور توقف حملات به رژیم صهیونیستی و کشتی‌های متعلق به این رژیم در دریای سرخ و خلیج عدن را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیج آنلاین به نقل از خبرگزاری تاس امروز شنبه گزارش داد که عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن، دستور توقف حملات به رژیم صهیونیستی و کشتی‌های متعلق به این رژیم در دریای سرخ و خلیج عدن را صادر کرده است.

این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که رهبر انصارالله یمن تصریح کرده است که توقف حملات منوط به تعهد اشغالگران صهیونیست به توافق آتش بس در نوار غزه بوده و خاطرنشان کرد که این گروه در حال نظارت بر پیشرفت مذاکرات در غزه است.

این منبع همچنین تأیید کرد که این گروه آماده است در صورت نقض توافق آتش بس توسط صهیونیست‌ها، از جمله آزادی زندانیان فلسطینی و تضمین دسترسی بشردوستانه به نوار غزه، حملات دریایی به کشتی‌های عازم اراضی اشغالی را از سر بگیرد.

    • IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      1 0
      پاسخ
      معلومه حوثی ها از روسیه دستور می گیرند ولی ایران به یمن موشک می داده
    • IR ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      10 4
      پاسخ
      یمن مردی ش رو ثابت کرده
    • IR ۱۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      13 13
      پاسخ
      بیشتر به خاطر ترس از حملات اسرائیل هست حوثی ها فهمیدن که حالا اسرائیل با حماس توافق کرده نوبت اونا میشه
      • IR ۲۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
        1 1
        شجاعت کم نظیر یمنی ها برای خیلی از افراد قابل درک نیست.
    • هم وطن IR ۲۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      1 2
      پاسخ
      بنازم یمن با اینکه کشور عربی است اما حرفش و عملش مردانه است.بقیه کشورهای عربی یاد بگیرند
    • محمد جعفر یوسف زاده IR ۲۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      0 1
      پاسخ
      خدا قوت آن تنصرالله ینصرکم مطمئنا پاداش الهی قطعی است و ملت یمن مواظب باشند در کمین شبکه مجازی و لو رفتن اطلاعات باشند هر چند هزینه ها را کاهش می‌دهد سرعت عمل ولی نفوذ مثل موریانه پایه های قدرت را فرو می‌ریزد
    • IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      1 0
      پاسخ
      آسیاب به نوبت
    • جهانبخش IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      0 1
      پاسخ
      توبه گرگ مرگه ادامه بدید چون صهیون رو نباید مهلت داد
    • لر IR ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      انشالله که پایان تمام جنگ ها باشد صلح جهانی برقرار بشه

