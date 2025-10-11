تاس: رهبر انصارالله یمن دستور توقف حملات به اسرائیل را صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیج آنلاین به نقل از خبرگزاری تاس امروز شنبه گزارش داد که عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن، دستور توقف حملات به رژیم صهیونیستی و کشتی‌های متعلق به این رژیم در دریای سرخ و خلیج عدن را صادر کرده است.

این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که رهبر انصارالله یمن تصریح کرده است که توقف حملات منوط به تعهد اشغالگران صهیونیست به توافق آتش بس در نوار غزه بوده و خاطرنشان کرد که این گروه در حال نظارت بر پیشرفت مذاکرات در غزه است.

این منبع همچنین تأیید کرد که این گروه آماده است در صورت نقض توافق آتش بس توسط صهیونیست‌ها، از جمله آزادی زندانیان فلسطینی و تضمین دسترسی بشردوستانه به نوار غزه، حملات دریایی به کشتی‌های عازم اراضی اشغالی را از سر بگیرد.