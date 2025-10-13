انصارالله یمن: آزادی اسرا ثمره پایداری و فداکاری ملت فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، دفتر سیاسی انصارالله در بیانیهای آزادی تعداد زیادی از اسرای فلسطینی از زندانهای رژیم صهیونیستی را پس از سالها اسارت ناعادلانه به ملت مقاوم فلسطین تبریک گفت.
دفتر سیاسی جنبش انصارالله در این بیانیه افزود: به مقاومت شجاعانه فلسطینیان که شادی و سرور را به قلب هزاران خانواده اسرای فلسطینی و میلیونها فلسطینی آورد، درود میفرستیم.
دفتر سیاسی انصارالله تاکید کرد که این دستاورد ثمره پایداری و استقامت ملت فلسطین و فداکاریهای مقاومت در غزه بود که درهای آزادی را به روی مجاهدان گشود.
با آغاز مرحله نخست توافق آتشبس در غزه، صدها اسیر فلسطینی پس از سالها حبس، روز دوشنبه از زندانهای رژیم صهیونیستی آزاد و به رامالله و نوار غزه منتقل شدند.
