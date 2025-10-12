هشدار شدید اللحن حزام الاسد به صهیونیستها درباره نقض آتش بس غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی انصار الله یمن درباره نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی به شدت هشدار داد.

وی امروز یکشنبه تصریح کرد که انصارالله یمن در صورت پایبندی رژیم صهیونیستی به توافق آتش بس در نوار غزه، حملات خود را متوقف خواهد کرد.

وی به اسپوتنیک گفت: اگر اسرائیل توافق آتش بس در نوار غزه را نقض کند، انصار الله حملات شدیدتری انجام خواهد داد.

گفتنی است که حماس و رژیم صهیونیستی روز جمعه به توافق برای آتش بس در نوار غزه دست یافتند.

پیش از این نیز منابع خبری اعلام کرده بودند که عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن، دستور توقف حملات به رژیم صهیونیستی و کشتی‌های متعلق به این رژیم در دریای سرخ و خلیج عدن را صادر کرده است.

این منابع بیان کرده بودند که رهبر انصارالله یمن تصریح کرده است که توقف حملات منوط به تعهد اشغالگران صهیونیست به توافق آتش بس در نوار غزه بوده و خاطرنشان کرد که این گروه در حال نظارت بر پیشرفت مذاکرات در غزه است.

این منبع همچنین تأیید کرد که این گروه آماده است در صورت نقض توافق آتش بس توسط صهیونیست‌ها، از جمله آزادی زندانیان فلسطینی و تضمین دسترسی بشردوستانه به نوار غزه، حملات دریایی به کشتی‌های عازم اراضی اشغالی را از سر بگیرد.