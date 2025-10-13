رسانه انگلیسی: یمن با قدرت در برابر اسرائیل ایستاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری میدلایستآی در گزارشی نوشت که یمن با اتخاذ موضعی قاطع و قدرتمند، توقف عملیات خود را منوط به پایبندی (رژیم) اسرائیل به توافقات موجود کرده است.
این رسانه انگلیسی تأکید کرد که این موضع، نشانهای روشن از اقتدار سیاسی و نظامی صنعا در برابر فشارهای آمریکا و تلآویو است.
بر اساس گزارش میدلایستآی، شماری از کارشناسان و تحلیلگران نظامی تأکید کردند که نیروهای یمنی در دو سال اخیر عملکردی قدرتمند و مؤثر در میدان نبرد از خود نشان دادهاند و توانستهاند توازن بازدارندگی جدیدی در منطقه ایجاد کنند.
این پایگاه انگیسی در ادامه افزود که نیروهای یمنی در مقاطع مختلف، حملات دوربردی علیه اهدافی در سرزمینهای اشغالی انجام دادهاند که برخی از آنها منجر به اختلال در بخش هوایی اسرائیل و نفوذ به سامانههای دفاعی آن شده است.
به نوشته میدلایستآی، تحلیلگران معتقدند یمنیها موفق شدهاند واشنگتن را وادار کنند تا در موضوع یمن، پیوند خود را با رژیم اسرائیل قطع کند؛ اقدامی که از دید کارشناسان، دستاوردی مهم و غیرقابل چشمپوشی برای صنعا است.
