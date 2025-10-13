قدردانی رئیس شورای سیاسی یمن از مواضع ایران در حمایت از فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «مهدی المشاط»، رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت که اتخاذ موضع قاطع عربی و اسلامی در قبال تجاوز رژیم غاصب صهیونیستی به منطقه ضروری است.
وی افزود: ما فداکاریهای همه شرافتمندانی را که در کنار مردم فلسطین ایستادند و در رأس آنها حزبالله، عراق و ایران را ارج مینهیم.
المشاط اظهار داشت: ما مواضع شرافتمندانهای را که در برابر جنایت نسلکشی و گرسنگی در غزه اتخاذ شد، ارج مینهیم.
رئیس شورای عالی سیاسی یمن گفت: ما از مواضع شرافتمندانه همه کشورهایی که روابط خود را با رژیم صهیونیستی قطع کرده یا تحریمهای بازدارندهای علیه آن اعمال کردهاند، تقدیر میکنیم.
المشاط در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به عربستان سعودی گفت: پایان دادن به جنگ، محاصره و اشغال و اجرای تعهدات صلح، بهترین راه حل برای جلوگیری از سو استفاده برخی طرفها از جنگهای داخلی در میان کشورهای مسلمان است.
وی افزود: جنگ در میان مسلمانان فقط به نفع اسرائیل است و آمریکا از هرگونه مسئله حساسی در منطقه به نفع اسرائیل استفاده میکند.
