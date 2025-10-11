به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، سازمان حمایت از مسائل امت اسلامی مغرب که یک سازمان غیردولتی است، جمعه شب اعلام کرد که در این روز بیش از ۱۱۰ تظاهرات در ۵۸ شهر این کشور برای جشن گرفتن توافق آتشبس در نوار غزه برگزار شده است.
این سازمان در بیانیهای افزود: مردم مغرب روز جمعه در بیش از ۱۱۰ تظاهرات در ۵۸ شهر به مناسبت دستیابی به توافق آتشبس در غزه شرکت کردند.
در این بیانیه همچنین آمده است که این تظاهرات با شعار «غزه پیروز شد» برگزار شده است.
شهرهایی که شاهد این تظاهرات بودند شامل تطوان (شمال)، کازابلانکا (غرب)، تازا (شرق) و انزکان (جنوب) مغرب بودند.
علاوه بر مراکش، چندین کشور عربی از جمله یمن و موریتانی نیز در روزهای اخیر فعالانه جشنها و تظاهراتی را به مناسبت پایان نسلکشی اسرائیلی که به مدت دو سال ادامه داشت، برگزار کردند.
توافق آتش بس در غزه که به دو سال جنگ و خونریزی پایان می دهد، با استقبال منطقهای و جهانی همراه بوده است.
