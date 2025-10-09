  1. بین الملل
  غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۰:۱۶

یمن: دشمن صهیونیستی متحمل شکست مفتضحانه‌ای شد

یمن: دشمن صهیونیستی متحمل شکست مفتضحانه‌ای شد

وزارت امور خارجه یمن اعلام کرد که دشمن صهیونیستی متحمل شکست مفتضحانه‌ای در غزه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت امور خارجه یمن در بیانیه‌ای پیروزی مقاومت فلسطین در غزه بر رژیم صهیونیستی و وادار کردن این رژیم به توقف تجاوز و لغو محاصره را تبریک گفت.

در این بیانیه آمده است: غزه از روز اول، زمانی که اعتبار دشمن صهیونیستی را شکست، آرمان فلسطین را احیا و چرخ عادی‌سازی را متوقف کرد، پیروز بوده است.

وزارت امور خارجه یمن افزود: دشمن صهیونیستی در دستیابی به اهداف اعلام شده و اعلام نشده خود، متحمل شکست مفتضحانه‌ای شد.

این وزارتخانه اعلام کرد: کسانی که بیش از دو سال در برابر رژیم غاصب مورد حمایت ایالات متحده و غرب ایستادگی کرده‌اند، همان کسانی هستند که در این نبرد پیروز شده‌اند.

وزارت امور خارجه در پایان این بیانیه درباره عدم پایبندی دشمن صهیونیستی به تعهدات خود ذیل توافق آتش‌بس در تمام مراحل آن هشدار داد.

