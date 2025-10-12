  1. سیاست
  2. دولت
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۴

اختصاصی

قائم پناه: RDF یا برق از پسماند با نیاز هر استان‌ تولید می‌شود + فیلم

قائم پناه: RDF یا برق از پسماند با نیاز هر استان‌ تولید می‌شود + فیلم

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: بخشی از کار پسماند موضوع RDF برای سوخت کارخانه‌های سیمان و بخش دیگر پسماندها و زباله‌ها برای تولید برق است که هر استانی بستگی به نیاز خود آن را پیگیری می کند.

محمد جعفر قائم پناه معاون اجرای رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پسماندها و سوزاندن غیر مجاز زباله‌ها، اظهار کرد: موضوع پسماند یکی از بحث‌های جدی ما در دولت و کشور است و توصیه کارشناسان بر این است که زباله را نسوزانند؛ اگر هم می‌خواهند این کار را بکنند باید در یک چارچوب استانداردی که محیط زیست و وزارت کشور تدوین کرده بسوزانند.

وی در خصوص سوزاندن غیر مجاز زباله در برخی مناطق استان گیلان و ضرورت برخورد با آن تاکید کرد: حتماً استاندار مربوطه این موضوع را بررسی خواهد کرد تا این اتفاق دیگر رخ ندهد.

معاون اجرایی رئیس جمهور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر، در رابطه با تهیه برق از پسماندها عنوان کرد: بنده خیلی در این زمینه ورود نمی‌کنم ولی باید گفت بخشی از کار پسماند موضوع RDF برای سوخت کارخانه‌های سیمان است و بخش دیگر پسماندها و زبانه‌ها برای تولید برق است. از طرفی هر استانی از کشور بستگی به سلیقه و نیاز خودش این موضوع مهم را پی گیری می‌کند و البته ما در گروه پسماند دولت این موضوع را پیگیر هستیم و دنبال می‌کنیم.

شایان ذکر است، سوخت RDF (Refuse Derived Fuel)، سوختی جامد است که از پسماندهای شهری پس از تفکیک، فرآوری، و پردازش تولید می‌شود؛ این سوخت، تحول بزرگی در بازیافت پسماندهای غیرقابل استفاده و تولید انرژی پاک ایجاد کرده است و در کشورهایی که با کمبود سوخت‌های فسیلی روبه‌رو بوده، یا به دنبال کاهش آلودگی محیط زیست هستند، به عنوان راه‌حلی پایدار و کارآمد مطرح شده است.

کد خبر 6618921
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها