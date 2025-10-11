سید کامل تقوی نژاد دبیر هیئت دولت در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عملیاتی شدن بودجه سال آینده و حذف یا ادغام برخی دستگاه‌ها، اظهار کرد: این روزها مهم‌ترین موضوعی که در دستور کار دولت بوده، بحث بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است که در این زمینه با توجه به اهداف سازمان دستگاه‌ها و نتایجی که حاصل می‌شود و نه صرفاً بر اساس روال سنتی و روند هایی که تاکنون بودجه اختصاص داده شده است که از جمله روش چانه زنی است، بودجه تعلق خواهد گرفت.

دستگاهی که عملکرد قابل قبول نداشته باشد نقشی در بودجه‌ریزی عملیاتی ندارد

وی افزود: بر آن اساس عملکرد دستگاه‌ها به نوعی تعریف می شود که نتایج ملموس و قابل اندازه گیری، بر اساس شاخص‌های بین‌المللی و داخلی است تا بتوانیم بر اساس آن بودجه‌ریزی کنیم. در این زمینه چنانچه دستگاهی باشد که عملکرد ملموس و قابل قبول نداشته باشد، طبیعتاً در بودجه‌ریزی عملیاتی نقشی نخواهد داشت.

میزان صرفه جویی مالی از اجرای بودجه عملیاتی هنوز مشخص نیست

تقوی نژاد در پاسخ به سوالی در رابطه با عدد مالی صرفه‌جویی شده و قابل پیش‌بینی از حذف یا ادغام دستگاه‌های ناکارآمد گفت: چون هنوز بخشنامه بودجه ابلاغ نشده است، این امر امکان‌پذیر نیست زیرا به هر حال این اعداد باید بر اساس آنکه کل سقف بودجه چقدر خواهد بود و چه درصدی از دستگاه‌ها هم از نظر نیروی انسانی، نوع پرداختشان و نیز انجام وظایفشان که باید تجدیدنظر کنند، مشخص خواهد شد؛ لذا بعد از بخشنامه بودجه مشخص می‌شود که از قبل عملیاتی شدن بودجه دستگاه‌ها چه میزان صرفه‌جویی مالی صورت گرفته است.

دبیر هیئت دولت در پاسخ به سوالی در خصوص شرایط شغلی نیروهایی که دستگاه‌های آنان احتمالاً حذف شده یا ادغام می‌شوند، اظهار کرد: ما تکالیف متعددی داریم که در قانون برنامه پنج ساله تکلیف آنها مشخص شده است. شورای عالی اداری هم وضعیت دستگاه‌های موازی را رسیدگی می‌کند و هم اینکه آن فعالیت‌هایی که در خود دستگاه ها، چه فعالیت‌هایی به صورت موازی انجام می‌شود، ساماندهی می‌کند.