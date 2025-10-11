مدودف: پیمان مشارکت راهبردی با کره شمالی را به طور دقیق اجرا می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، دیمیتری مدودف معاون شورای امنیت روسیه در دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سخنانی اعلام کرد: پوتین اهمیت زیادی برای توسعه روابط بین روسیه و کره شمالی قائل است.

معاون شورای امنیت روسیه در این خصوص ادامه داد: مسکو تصمیمات شما (کیم جونگ اون) در مورد توسعه روابط بین روسیه و کره شمالی را ارج می نهد. دلاورمردی سربازان کره شمالی در دفاع از سرزمین ما و کمک به ما (در آزادسازی منطقه کورسک)، برای همیشه در یاد ما زنده می‌ماند.

دیمیتری مدودف در ادامه اضافه کرد: روابط بین روسیه و کره شمالی بر مبنای یک پایه حقوقی محکم یعنی پیمان مشارکت جامع راهبردی بنا شده است. روسیه قصد دارد پیمان مشارکت جامع راهبردی با کره شمالی را به طور دقیق اجرا کند.