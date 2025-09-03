پاسخ کرملین به ادعای ترامپ درباره «توطئه علیه وی در پکن»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایزوستیا، یوری اوشاکوف، مشاور کرملین در پاسخ به پیام مجازی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و ادعای وی درباره «توطئه» رهبران روسیه، چین و کره شمالی در پکن علیه واشنگتن، گفت که امیدوار است که ترامپ درباره این موضوع با لحن طنزآمیز نوشته شده باشد.

اوشاکوف دراین‌باره گفت: ما پیام ترامپ در شبکه‌های اجتماعی را خواندیم. امیدوارم که بدون طعنه و کنایه، به شی جین‌پینگ، رئیس جمهور خلق سلام رسانده و از او درخواست کرده باشد که سلام و درودش را به پوتین و کیم جونگ اون برساند. فکر می‌کنم که ترامپ به طنز گفته باشد که این سه نفر در حال توطئه علیه ایالات متحده هستند. هیمنجا می‌گویم که هیچ‌کس هیچ توطئه‌ای نمی‌چیند. افزون بر این، هیچ‌کس چنین فکری هم ندارد.

وی با اشاره به تلاش‌های واشنگتن برای برقراری صلح بین روسیه و اوکراین، اضافه کرد: همه می‌دانند و درک می‌کنند که ایالات متحده و شخص ترامپ چه نقشی در اوضاع بین‌المللی کنونی ایفا می‌کنند.

ترامپ همزمان با برگزاری مراسم رژه روز پیروزی در پکن و حضور پوتین، رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در کنار شی‌جین‌پینگ، رئیس جمهور چین نوشت: سوال بزرگی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا شیء جین پینگ، رئیس جمهور چین، از حجم عظیم حمایت و «خونی» که ایالات متحده آمریکا برای چین داده است تا به این کشور در تضمین آزادی‌اش از یک مهاجم خارجی بسیار ناخوشایند کمک کند، یاد خواهد کرد یا خیر.

وی افزود: بسیاری از آمریکایی‌ها در تلاش چین برای پیروزی و افتخار جان باختند. امیدوارم که آنها به حق مورد احترام قرار گرفته و از شجاعت و فداکاری‌شان یاد شود! باشد که رئیس جمهور شیء و مردم شگفت‌انگیز چین جشن بزرگ و ماندگاری داشته باشند.

ترامپ در پایان با لحنی طعنه‌آمیز اضافه کرد: لطفاً گرم‌ترین درودهای من را به ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون، در حالی که علیه ایالات متحده آمریکا توطئه می‌کنید، برسانید!

رئیس جمهور آمریکا همچنین دیشب گفت که که از پوتین ناامید است و برای کمک به مردم اوکراین کاری انجام خواهد داد!