دیدار و گفتگوی پوتین و کیم جونگ اون در پکن

رئیس جمهور روسیه و رهبر کره شمالی در پایان مراسم رژه «روز پیروزی»، در پایتخت چین با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی پس از پایان مراسم «رژه روز پیروزی» در پکن، پایتخت چین، با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

پوتین در ابتدا با ابراز خرسندی از ایجاد فرصتی برای برگزاری دیدار جداگانه با کیم جونگ-اون گفت: روابط بین روسیه و کره شمالی به طور ویژه در حال توسعه است.

وی درباره رژه روز پیروزی اضافه کرد: مراسم بزرگداشت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم در پکن در سطح بالایی برگزار شد.

پوتین همچنین به نقش نظامیان کره شمالی در آزادسازی منطقه کورسک روسیه، اشاره کرد و افزود که این همکاری با معاهده مشارکت راهبردی جامع بین مسکو و پیونگ‌یانگ، کاملا منطبق بوده است.

وی افزود: روسیه هرگز نقش کره شمالی را در مبارزه با نئونازیسم مدرن فراموش نخواهد کرد. سربازان کره شمالی در منطقه کورسک با شجاعت جنگیدند.

