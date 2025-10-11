تمرین تیم ملی نوجوانان با حضور عضو هیئت رئیسه و مدیرفنی فدراسیون

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تمرین ریکاوری تیم ملی فوتبال ایران پس از برگزاری یک بازی دوستانه از ساعت ۱۵:۳۰ امروز(شنبه) در زمین شماره ۲ مرکز ملی فوتبال برگزار شد.



علی تارقلی زاده مدیر فنی و توسعه فدراسیون به همراه محمد رحمان سالاری عضو هیئت رئیسه فدراسیون در این تمرین حضور یافتند.



تارقلی‌زاده در صحبت‌هایش در جمع اعضای تیم عنوان کرد: پروسه قهرمانی طولانی مدت است و افرادی می‌توانند موفق باشند که در این مسیر خوب گوش کرده و تداوم داشته باشند. الان بهترین مربیان و یکی از بهترین روانشناسان را بالای سر شما آوردیم. روزی رونالدو می‌گفت به این دلیل به چنین موفقیتی رسیده که ساعت ۱۰ شب را ندیده و همچنان هم با قدرت کارش را ادامه می‌دهد زیرا همین روند را دنبال می‌کند.



وی افزود: الان هیچ چیز برای شما تمام نشده و باید همین روند را ادامه بدهید. رسیدن به تیم ملی زیاد مهم نیست. بازیکنان بسیار نخبه‌ای به تیم‌های ملی آمده‌اند اما کمتر کسی در قله قرار گرفته است. شما باید از بستر فعلی برای رسیدن به قله استفاده کنید. هیچ وقت غرور نباید شما را بگیرد. دانشمندان ما همیشه در حال یادگیری هستند و شما هم به عنوان نخبه فوتبالی نباید به اینجا بسنده کرده و الان که به چنین جایگاهی رسیده‌اید، می‌توانید بستر را برای موفقیت‌های بعدی فراهم کنید.

مدیر فنی و توسعه فوتبال ایران تاکید کرد: سعی کنید یک دیوار دور خود بکشید. باید موفقیت تیم و سپس خودتان را در نظر بگیرید. اگر همه موفق شوند، تک تک ما موفق خواهیم شد. حدود ۷۰ بازی را در سطح فیفا و AFC مدیر بوده‌ام و خیلی از تیم‌ها را دیده‌ام. بچه‌هایی موفق شدند که خیلی باهوش بودند. یک تیم با اقتدار درست کنید تا خودتان موفق باشید. کسی که روی سکوها می‌نشیند، با آن بازیکنی که درون زمین قرار می‌گیرد، یکسان است و باید یک تیم باشید. این را آویزه گوش خود کنید که می‌خواهیم ۲۶ ستاره بسازیم‌. این هم بستگی به خودتان دارد.



تارقلی‌زاده اضافه کرد: همسن شما بودم در تیم ملی نوجوانان و جوانان حضور داشتم اما دیدم برخی نفراتی که می‌توانستند از بزرگان فوتبال ایران هم موفق‌تر باشند نابود شدند. یک ورزشکار واقعی باشید، با دل خود بازی کنید و ببینید تیم چه می‌خواهد. ما به دنبال نسل‌سازی هستیم و اطمینان داریم از این نسل بهترین‌ها بالا می‌آیند.



رحمان سالاری نیز با تبریک به نفرات حاضر در اردوی تیم ملی نوجوانان بابت پوشیدن پیراهن مقدس تیم ملی، گفت: با تمام وجود قدر این پیراهن را بدانید. مردم از شما انتظار درخشش دارند تا ناکامی دوره قبلی جبران شود. به کادرفنی، بازیکنان و کمیته فنی ایمان کامل داریم. فدراسیون هم با قدرت پشتیبانی‌های لازم را انجام می‌دهد و برای برگزاری اردوها و بازی‌های دوستانه حامی شماست.

پس از گرم کردن بدن‌ها، ملی‌پوشان به همراه اعضای کادرفنی به بازی تنیس فوتبال پرداختند که شور و هیجان آنها در این بخش از تمرین مثال زدنی بود.



در ادامه ارسال ضربات ایستگاهی هجومی در دستور کار شاگردان ارمغان احمدی قرار گرفت.



این تمرین ۶۰ دقیقه طول کشید.



از امروز یاسان جعفری(پرسپولیس) و محمد امین ممبینی(فولاد) با نظر کادرفنی تیم ملی نوجوانان به اردو اضافه شدند.