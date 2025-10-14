اتفاق نگران کننده در پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در چند فصل گذشته، بازیکنانی مانند اوستون ارونوف، میلاد سرلک، مرتضی پورعلیگنجی، امید عالیشاه و یاسین سلمانی را بارها بهدلیل مصدومیتهای مختلف در اختیار نداشته است. این تیم حالا در فصل جدید، رضا شکاری را نیز به این فهرست اضافه دید. آسیب دیدگی بازیکن فوتبال، امری کاملا طبیعی است اما نکته مهم اینجاست که اغلب این بازیکنان پس از بازگشت، دوباره مصدوم میشوند که چرخهای معیوب را به همراه دارد.
الگوی مصدومیتها؛ بدشانسی یا مشکل ساختاری؟
طبق گزارشهای ارسالی از سوی کادر رسانهای و زپشکی پرسپولیس، بسیاری از مصدومیتها از ناحیههای مشابه (همسترینگ، ساق یا زانو) تکرار شدهاند که این نیز کاملا در بین مصدومیتهای بازیکنان فوتبال طبیعی است اما تکرار این مصدومیتها امری است که چندان طبیعی به نظر نمیرسد.
بدنسازی ایده آل است؟
به نظر میرسد افزایش ناگهانی حجم تمرینات یا فشارهای بدنسازی بدون برنامهریزی تدریجی، یکی از دلایل اصلی مصدومیتهای عضلانی باشد. در چند مقطع، بازیکنان پس از اردوهای پرفشار یا بازگشت از مصدومیت دچار آسیب مجدد شدهاند.
بازتوانی ناقص و بازگشت زودهنگام
مشاهده روند بازگشت برخی بازیکنان نشان میدهد شاید روند بازپروری و دوره نقاهت بازیکن به خوبی طی نمیشود و بازیکن پیش از آمادگی فیزیولوژیکی وارد مسابقه شده است. نتیجه نیز بازگشت مصدومیت در همان ناحیه است!
بی شک در فوتبال حرفهای، تصمیم درباره زمان بازگشت بازیکن باید پس از گزارشهای پزشکی و نوع رویکرد کادرفنی به این موضوع باشد. بیشک هرگونه فشار فنی برای استفاده زودهنگام از بازیکن میتواند منجر به آسیب مجدد شود.
کیفیت زمین؟ فعلا نه!
چمنهای ناهموار و فشردگی مسابقات لیگ، ریسک آسیب را بالا میبرد اما بازیکنان پرسپولیس در جریان بازیهای این تیم آسیب جدی مبنی بر ترک زمین نداشته اند که نشان میدهد با وجود کیفیت پایین بعضی چمنها فعلا نمیتوان این موضوع را دلیلی بر آن دانست.
مصدومیتهای متوالی در پرسپولیس دیگر نمیتواند به حساب بدشانسی گذاشته شود. این روند نتیجه یک سیستم ناقص در مدیریت بدنی و پزشکی تیم است. تکرار مصدومیت در بازیکنان کلیدی نهتنها باعث افت نتایج فنی میشود، بلکه صدای هوادار را از بازیکنی که چندین میلیارد تومان پول می گرد، درآورده است. شاید این تیم نیاز به اصلاح ساختار در بدنسازی و پزشکی خود دارد تا بتواند به چنین چرخهای از مصدومیتها پایان دهد.
