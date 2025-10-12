  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۸

تمرین بدنسازی شاگردان قلعه نویی برای دیدار با تانزانیا

اعضای تیم ملی فوتبال ایران امروز تمرینات بدنسازی خود را برای دیدار با تانزانیا پشت سر گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بازیکنان تیم ملی فوتبال امروز (یکشنبه ۲۰ مهر) با حضور در سالن بدنسازی هتل محل اقامت خود به تمرین پرداختند.

این تمرین در دو گروه و با نظارت کامل امیر قلعه‌نویی برگزار شد.

عصر امروز بازیکنان تیم ملی با حضور در باشگاه النصر تمرینات تاکتیکی خود را برای دیدار برابر تانزانیا آغاز خواهند کرد. بازیکنان تیم ملی پیش از حضور در تمرین، در نشست فنی سرمربی تیم ملی شرکت می‌کنند.

نشست خبری سرمربی تیم ملی فوتبال فردا ساعت ۱۹:۳۰ برگزار خواهد شد. پس از نشست فردا، آخرین جلسه تمرینی تیم ملی در ورزشگاه الشباب دوبی برگزار خواهد شد.

