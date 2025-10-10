سرمربی تیم فوتبال نوجوانان: زمان کمی داریم اما امیدواریم

به گزارش خبرنگار مهر، ارمغان احمدی سرمربی تیم فوتبال نوجوانان در خصوص اولین تجربه مربیگری ملی خود گفت: من به نوعی نماینده مربیان شایسته فعال در حوزه فوتبال پایه هستم. امیدوارم با یک برنامهریزی خیلی خوب در راستای توسعه تیم ملی نوجوانان گام برداریم.
سرمربی تیم فوتبال نوجوانان افزود: در ۷ مرحله اردوی ارزیابی از ۱۹ استان و ۵۵ باشگاه، ۱۹۶ بازیکن را ارزیابی کردیم و به لیست ۲۶ نفرهای رسیدیم. شرایط خوبی را از لحاظ تاکتیکی و آمادگی جسمانی پشت سر میگذاریم. همگی بازیکنان این اردو از لحاظ اخلاقی و فنی جزو بهترینهای ایران هستند
وی درباره وضعیت ملی پوشان نوجوانان فوتبال ایران تاکید کرد: زمان کمی تا مقدماتی آسیا داریم اما با تلاش و انگیزه زیاد به دنبال رقم زدن اتفاقات خوب هستیم. درهای تیم ملی همچنان روی بازیکنان شایسته باز است زیرا شایستهسالاری محض شعار ماست. به تمامی ظرفیتها در سراسر کشور نگاه میکنیم.
احمدی درباره تعامل با باشگاه ها و آکادمی ها یادآور شد: باشگاهها تعامل بسیار خوبی با ما داشتند. خودم مربی باشگاهی بودم و شرایط باشگاهها را درک میکنم. تجربه اردوهای بینالمللی خیلی به بازیکنان من کمک میکند از فدراسیون درخواست برگزاری ۲ اردوی خارجی داشتیم و فدراسیون هم قول همکاری داده است. باید مسابقاتی در سطح ملی برگزار کنیم تا بچهها به تجربه بینالمللی خوبی برسند. تجربه کافا به ما نشان داد همه تیمها در آسیا پیشرفت کردهاند.
سرمربی تیم فوتبال نوجوانان تاکید کرد: دیدار با چین تایپه، فلسطین، لبنان و هند در مقدماتی آسان نیست. این تیمها در اردوهای مختلف شرکت کردهاند. امیدوارم با یک برنامهریزی خوب در زمانی کوتاه بچهها را به شرایط نسبی برسانیم. پس از مرحله مقدماتی هم در بحث استعدادیابی و هم آمادهسازی شرایط بهتری ایجاد خواهد شد.
