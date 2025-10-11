  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۸

«ماکرون» با ادعای حمایت از طرح توقف جنگ در غزه به مصر می‌رود

کاخ الیزه در بیانیه‌ای از سفر روز دوشنبه رئیس جمهور فرانسه به مصر با ادعای حمایت از طرح توقف جنگ در غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، کاخ الیزه در بیانیه‌ای اعلام کرد: امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه هفته جاری برای حمایت ادعایی از اجرای توافق صلح پیشنهادی در غزه به مصر می‌رود.

در بیانیه صادره از سوی کاخ الیزه در این خصوص آمده است: راه حل سیاسی (موسوم به) دو دولتی تنها راه برای ساختن آینده‌ای پایدار برای مردم خاورمیانه (غرب آسیا) است. ماکرون در سفر خود به مصر، مراحل بعدی اجرای طرح صلح در غزه را با شرکای منطقه‌ای بررسی خواهد کرد.

کاخ الیزه در ادامه اضافه کرد: ماکرون در سفر خود به مصر، حمایت پاریس از راه حل دو دولتی و ثبات بلندمدت در منطقه را تأیید خواهد کرد.

کد خبر 6619011

    • IR ۱۹:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
      0 0
      پاسخ
      در مصر گوشت قربانی پخش میکنند مگرون بدو برو ترامپ میخورد برای تو نمی ماند

