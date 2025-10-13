  1. بین الملل
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۲

ماکرون: در طرح آمریکا درباره حکومت در غزه ابهام وجود دارد

رئیس‌جمهور فرانسه گفت که در طرح آمریکا درباره حکومت در غزه ابهام وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه گفت: ما به ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه سرعت می‌بخشیم و در این مورد با اسرائیل و ایالات متحده تعامل خواهیم داشت.

وی افزود: باید از فردا ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را تسریع کنیم.

رئیس‌جمهور فرانسه با اشاره به اینکه در طرح آمریکا در مورد اداره غزه ابهام وجود دارد، افزود: کار فنی در مورد شیوه‌های خلع سلاح حماس فردا آغاز می‌شود.

ماکرون در ادامه گفت: ما برای استقرار نیروهای سازمان ملل در نوار غزه و کمک به آموزش نیروهای امنیتی فلسطین برای حفظ امنیت داخلی تلاش خواهیم کرد.

وی افزود: حضور رئیس جمهور ترامپ در کنست (پارلمان) اسرائیل بسیار مهم بود.

ماکرون گفت: طرح ایالات متحده خواستار استقرار نیرویی ۵۰۰ نفره در غزه است، اما ممکن است به ۱۰۰۰ نفر نیاز داشته باشیم.

وی اظهار داشت: از رئیس جمهور السیسی و رئیس جمهور ترامپ به خاطر میزبانی از رئیس جمهور محمود عباس در اجلاس شرم الشیخ تشکر می‌کنم و می‌خواهیم که او در مراحل بعدی نیز شریک ما باشد.

رئیس‌جمهور فرانسه با تاکید بر اینکه نوار غزه روزانه به ۱۰۰۰ کامیون حامل کمک نیاز دارد، نه ۵۰۰ کامیون، افزود: مصونیت از مجازات نباید ادامه پیدا کند و ما می‌خواهیم خبرنگاران به کار خود در نوار غزه بازگردند.

