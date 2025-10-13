ماکرون: در طرح آمریکا درباره حکومت در غزه ابهام وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «امانوئل ماکرون» رئیسجمهور فرانسه گفت: ما به ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه سرعت میبخشیم و در این مورد با اسرائیل و ایالات متحده تعامل خواهیم داشت.
وی افزود: باید از فردا ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه را تسریع کنیم.
رئیسجمهور فرانسه با اشاره به اینکه در طرح آمریکا در مورد اداره غزه ابهام وجود دارد، افزود: کار فنی در مورد شیوههای خلع سلاح حماس فردا آغاز میشود.
ماکرون در ادامه گفت: ما برای استقرار نیروهای سازمان ملل در نوار غزه و کمک به آموزش نیروهای امنیتی فلسطین برای حفظ امنیت داخلی تلاش خواهیم کرد.
وی افزود: حضور رئیس جمهور ترامپ در کنست (پارلمان) اسرائیل بسیار مهم بود.
ماکرون گفت: طرح ایالات متحده خواستار استقرار نیرویی ۵۰۰ نفره در غزه است، اما ممکن است به ۱۰۰۰ نفر نیاز داشته باشیم.
وی اظهار داشت: از رئیس جمهور السیسی و رئیس جمهور ترامپ به خاطر میزبانی از رئیس جمهور محمود عباس در اجلاس شرم الشیخ تشکر میکنم و میخواهیم که او در مراحل بعدی نیز شریک ما باشد.
رئیسجمهور فرانسه با تاکید بر اینکه نوار غزه روزانه به ۱۰۰۰ کامیون حامل کمک نیاز دارد، نه ۵۰۰ کامیون، افزود: مصونیت از مجازات نباید ادامه پیدا کند و ما میخواهیم خبرنگاران به کار خود در نوار غزه بازگردند.
نظر شما