به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل کمپوف وکیل مشهور فرانسوی در گفتگو با شبکه خبری المیادین ضمن محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی در حمله به کشتیهای ناوگان صمود از فرانسه خواست به شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بینالمللی دادگستری بپیوندد.
این وکیل فرانسوی به بازداشت عناصر فعال ناوگان صمود در سرزمینهای اشغالی پرداخته و گفت: ما هیچ اطلاعاتی در مورد بازداشتشدگان فرانسوی در اسرائیل نداریم و نمیدانیم در کدام زندان هستند.
کمپوف افزود که حضور ایتمار بن گویر وزیر افراط گرای صهیونیست در میان بازداشتشدگان کشورهای مختلف غیرقانونی است.
رافائل کمپوف، بار دیگر تصریح کرد که رفتار رژیم صهیونیستی با ناوگان صمود نقض قوانین بینالمللی است.
ایتمار بنگویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی امروز جمعه از بازداشتگاه کتسیعوت در صحرای النقب بازدید کرد. دهها فعال بینالمللی از ناوگان صمود پس از حمله نظامیان صهیونیست به این ناوگان در آبهای بینالمللی، در این زندان نگهداری میشوند.
بنگویر در جریان این بازدید، فعالان بینالمللی را مورد حمله قرار داد و آنها را «تروریست» خواند.
نیروی دریایی رژیم صهیونیستی از شب گذشته کشتیهای ناوگان صمود را که با هدف شکستن محاصره غزه و رساندن کمکهای دارویی و غذایی حرکت کرده بودند، توقیف و صدها فعال، خبرنگار و پزشک از کشورهای مختلف را بازداشت کرد.
