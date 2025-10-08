به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه روسیا الیوم گزارش داد که روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت به نقل از یک گزارش آمریکایی اعلام کرد که رژیم اسرائیل و جنبش حماس بر سر مرحله نخست آتشبس در چارچوب طرح دونالد ترامپ به توافق رسیدهاند.
بر اساس این گزارش، احتمال میرود جزئیات این بخش از توافق، امشب منتشر شود.
خبرگزاری فرانسه نیز دقایقی پیش اعلام کرد که واشنگتن در حال آمادهسازی متن سخنرانی است که قرار است ترامپ آن را برای اعلام دستیابی به یک توافق در مورد غزه ایراد کند.
سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی (کان) نیز به نقل از یک مقام این رژیم گزارش داد که این سازمان برای احتمال اعلام توافق [صلح یا آتشبس] طی ساعات آینده آماده میشود.
شبکه سیانان (CNN) در خبر دیگری گزارش داد که به نظر میرسد یادداشتی که [مارکو] روبیو وزیر امور خارجه در میزگرد به ترامپ تحویل داد، حاکی از آن است که توافق غزه بسیار نزدیک است.
