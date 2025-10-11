فولاد هرمزگان پس از ۱۰ هفته شکست را در ساوه تجربه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه شب نماینده استان هرمزگان که در این بازی فرصت‌های فراوانی برای بازگشت به میدان داشت، نتواست از موقعیت‌های خود بهره‌برداری کند. تک گل فولاد هرمزگان را محمد باقرزاده به ثمر رساند اما تیم فولاد در این دیدار با سهل‌انگاری در گلزنی و ناکامی در استفاده از موقعیت‌ها از حریف ساوجی عقب ماند.

در دقایق پایانی بازی فولاد هرمزگان موقعیت‌های خوبی برای گلزنی داشت اما نتواستند توپ را به دروازه حریف وارد کنند. در نهایت تیم سن ایچ ساوه با نتیجه ۲ بر یک پس از ۱۰ هفته شکست‌ناپذیری فولاد هرمزگان را در خانه خود شکست داد.

با این شکست فولاد هرمزگان با ۱۹ امتیاز همچنان در جایگاه پنجم جدول رده‌بندی باقی ماند و این تیم در هفته آینده جمعه دوم آبان ماه در سالن فجر بندرعباس میزبان تیم عرشیا آذربایجان شهر قدس خواهد بود.

در همین راستا هفته دوازدهم برای دیگر نماینده فوتسال استان پالایش نفت بندرعباس نیز هفته‌ای تلخ بود این تیم در دیداری خانگی مقابل بهشتی سازه گرگان با شکست مواجه شد و همچنان در تلاش برای بازگشت به فرم ایده‌آل خود است.

پالایش نفت در هفته آینده به مصاف فولاد زرند ایرانیان خواهد رفت.

یک هفته به پایان نیم‌فصل نخست باقی‌مانده و تیم صنایع گیتی پسند اصفهان توانسته است با عملکرد قوی خود عنوان قهرمانی نیم‌فصل را از آن خود کند.

علی امیری سرمربی تیم فوتسال فولاد هرمزگان پس از پایان بازی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از هواداران عزیزمان بابت این باختی که اصلاً سزاوارش نبودند عذرخواهی می‌کنم و حتی مساوی هم شایسته ما نبود و می‌توانستیم برنده شویم.

وی افزود: در نیمه اول تمرکزمان را از دست دادیم اما در نیمه دوم بچه‌ها جانانه بازی کردند و سنگ تمام گذاشتند و موقعیت‌های زیادی داشتیم که دروازه خالی بود اما نتواستیم گل بزنیم.