فولاد هرمزگان مس رفسنجان را با شکست بدرقه کرد

بندرعباس -بندرعباس ـ هفته سوم لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور با برتری ۲ بر صفر فولاد هرمزگان مقابل مس رفسنجان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم ظهر پنجشنبه در بندرعباس برگزار شد و بازیکنان فولاد هرمزگان که پیش از این سه امتیاز در کارنامه داشتند، موفق شدند با حمایت تماشاگران خود مس رفسنجان را شکست دهند.
فولاد در دقیقه ۳۵ صاحب ضربه پنالتی شد اما فرشته کریمی نتوانست از این فرصت استفاده کند. با این حال او در دقیقه ۳۷ نخستین گل هرمزگانی‌ها را به ثمر رساند. تنها یک دقیقه بعد نیز خانم رحمتی با گلزنی دومین بار دروازه مس را باز کرد تا پیروزی فولاد قطعی شود.
نماینده هرمزگان با این برد شش امتیازی شد و با یک بازی کمتر به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به تیم‌های استقلال تهران، مس کرمان و گلبرگ تاکستان در رده پنجم جدول رده‌بندی قرار گرفت.
تیم فوتسال بانوان فولاد هرمزگان هفته آینده پنجشنبه (۱۷ مهرماه) میهمان پالایش نفت اصفهان خواهد بود.

