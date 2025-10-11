بخشی: عفو معیاری رهبری به عنوان فرآیند آموزشی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی گفت: در جلسه قریب سه ساعته که به منظور جمع‌بندی اجرای دستورالعمل عفو مقام معظم رهبری و کمک به آزادی زندانیان انجام شد، تعداد دیگری از زندانیان واجد شرایط استفاده از ارفاقات قانونی از زندان آزاد شدند.

وی، با اشاره به پیش بینی ارفاقات قانونی به منظور کمک به مددجویان زندان‌ها افزود: این اقدام نه تنها تأثیرات مثبت بر روی افراد آزاد شده دارد، بلکه می‌تواند احساس امید و انگیزه را در سایر زندانیان نیز تقویت کند.

وی اظهار داشت: با آزادسازی زندانیان، بار اقتصادی بر دوش خانواده‌های آنان کاهش می‌یابد و این افراد می‌توانند به صورت فعال در جامعه مشارکت کنند.

بخشی بر لزوم فراهم کردن فرصت‌های شغلی و حمایتی برای این افراد تأکید کرد تا از بازگشت آنها به خطا جلوگیری شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: عفو معیاری اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، باید به عنوان یک فرآیند آموزشی و تربیتی مورد توجه قرار گیرد تا بتوان از آن به عنوان یک فرصت برای اصلاح و بهبود وضعیت اجتماعی استفاده کرد.

وی یادآور شد: آزادی این زندانیان، به معنای آغاز یک فصل جدید در زندگی آنان است و امید است که با حمایت‌های اجتماعی و برنامه‌های آموزشی، این افراد بتوانند به جامعه خود بازگردند و نقش مؤثری ایفا کنند.