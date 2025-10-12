به گزارش خبرنگار مهر، امروز خبری مبنی بر آزادی قدیمی‌ترین زندانی زن استان تهران منتشر شد. بر اساس این خبر، جلسه رسیدگی به مسائل و مشکلات زندانیان با حضور علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران و قهرمانان و اعضای تیم ملی کشتی کشور به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد و در جریان این جلسه، قدیمی‌ترین زندانی زن استان تهران که از سال ۱۳۸۵ در زندان حضور داشت، با رئیس کل دادگستری استان تهران به‌صورت الکترونیک دیدار کرد که در نتیجه این دیدار مشخص شد زندانی مذکور پس از فوت مادر خود در سال ۱۳۹۹ به‌دلیل ابتلاء به بیماری کرونا هیچ‌گونه ملاقات‌کننده‌ای در زندان نداشته است و در مردادماه سال گذشته در جریان بازدید علی القاصی در محیط زندان با وی دیداری داشته است که در نتیجه آن دیدار، رئیس کل دادگستری استان تهران دستور شناسایی شکات پرونده این زندانی را صادر کرده بود.

در نتیجه بررسی‌ها و اقدامات قضائی، شناسایی شکات پرونده این زندانی در دستور کار قرار گرفت و با توجه به اینکه تعدادی از شکات وی فوت کرده بودند، فرآیند شناسایی شکات پیچیده و دشوار شده بود.

پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از این است که این زن سابق ازدواج ناموفقی داشته و در نتیجه آن ازدواج و سوءاستفاده‌های مالی و حقوقی همسرش، دردسرها و مسائل حقوقی برای این زن ایجاد شد که در نهایت منتهی به محکومیت وی به زندان می‌شود.

عدم پیگیری برخی از شکات و فوت برخی دیگر از شکات این پرونده و همچنین عدم پیگیری وضعیت این زندانی زن توسط خانواده وی سبب شد تا بدهی او بلاتکلیف بماند که در نهایت با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران موضوع شناسایی و تعیین تکلیف شکات این پرونده در دستور کار قرار گرفت و کلاف سردر گم این پرونده پس از ۱۹ سال گشوده شد.

در عین حال، رایزنی ویژه با خیرین و نیکوکاران با توجه به وضعیت خاص این زندانی زن موجب شد تا خیرین برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی پای کار آیند که در نهایت از مجموع ۲ میلیارد و ۴۷۲ میلیون تومان بدهی این شخص، یک میلیارد تومان توسط هنرمندان و ورزشکاران به‌عنوان سفیران صلح و یک میلیارد تومان توسط خیرین بازاری و ۴۷۲ میلیون تومان از محل دیگر تأمین شد و این زندانی بی‌ملاقاتی پس از ۱۹ سال طعم آزادی از زندان را چشید.

این زندانی زن روز گذشته با توجه به تأکیدات رئیس کل دادگستری استان تهران با قید فوریت از زندان خارج شده و کمک هزینه‌ای نیز جهت انتقال به شهرستان محل سکونت خود در اختیار وی قرار داده شده است.