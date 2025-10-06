با ورود دستگاه قضایی، ترخیص فوری کالاهای رسوبی در گمرک بم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دادگستری شهرستان بم در حاشیه بازدید از انبارهای گمرک با تأکید بر لزوم حمایت قضایی از چرخه تولید و تجارت گفت: کالاهای رسوبشده و معطل در گمرک، سرمایهای راکد و هزینهای مضاعف برای صاحبان کالا و اقتصاد منطقه ایجاد میکند.
حجتالاسلام والمسلمین ابوالفضل فرحبخش، افزود: با هماهنگی دستگاه قضایی، گمرک و سایر نهادهای مرتبط مقرر شد روند ترخیص این کالاها با قید فوریت انجام شود تا هم از آسیب به سرمایهگذاران جلوگیری گردد و هم چرخه تأمین کالا در بازار تسهیل شود.
وی بیان کرد: این اقدام بخشی از رویکرد جدید دستگاه قضایی در حمایت عملی از فعالان اقتصادی و رفع موانع غیرضروری در حوزه گمرکات و ترخیص کالا است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز با بررسی میدانی وضعیت انبارها، بر شناسایی گلوگاههای اداری، کوتاهسازی زمان ترخیص و تسهیل در فرآیندهای اجرایی تأکید کرد.
