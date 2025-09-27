دادستان کرمان: سر شبکه جذب نیرو برای گروهک های تروریستی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، اظهار داشت: در پی رصد و پایش مستمر فضای مجازی توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، فردی به هویت «م م» با نام مستعار «ارسلان سربازی» در شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به تبلیغ، هواداری و دعوت به همکاری با گروهک‌های تروریستی جیش العدل و انصار الفرقان می‌نمود، شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: متهم از حدود ۹ ماه گذشته با عناصر گروهک تروریستی جیش العدل در ارتباط بوده و اقدام به تبادل پیام به منظور پیوستن به این گروهک کرده است.

دادستان کرمان با اشاره به اهمیت رصد فضای مجازی و مقابله با هرگونه فعالیت سازمان‌های تروریستی در بستر رسانه‌ای خاطرنشان کرد: نامبرده در روز جاری طی عملیات اطلاعاتی بازداشت و به مقر پاوا (پلیس امنیت) منتقل شد.

این مقام قضائی با تأکید بر عزم دستگاه قضائی و نهادهای امنیتی در برخورد قاطع با عوامل و هواداران گروهک‌های تروریستی اظهار داشت: هرگونه فعالیت تبلیغی، عضویتی یا حمایتی از گروه‌های تروریستی در فضای مجازی و حقیقی، مصداق جرم بوده و بدون هیچ‌گونه اغماضی با آن برخورد خواهد شد.