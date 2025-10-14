  1. استانها
  2. کرمان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۳

بخشی: ۱۵ تن اموال مسروقه در کارگاه های ضایعاتی کرمان کشف شد

بخشی: ۱۵ تن اموال مسروقه در کارگاه های ضایعاتی کرمان کشف شد

کرمان- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از کشف بیش از ١۵ تُن اموال مسروقه در کارگاه‌های ضایعاتی کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، گفت: طرح گسترده ساماندهی و نظارت بر کارگاه‌های ضایعاتی در شهرستان کرمان آغاز شده و در جریان بازرسی‌های مشترک دستگاه‌های اجرایی و انتظامی، بیش از ١۵ تُن از اموال عمومی شامل تجهیزات برق و مخابرات که به‌صورت غیرقانونی در کارگاه‌های ضایعاتی نگهداری می‌شد، کشف و توقیف شد.

وی با بیان اینکه این طرح با حضور دادیار جانشین دادستان در مجتمع رسیدگی به جرایم سرقت و همچنین با همراهی کارشناسان معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، نمایندگان شهرداری، فرمانداری، امور اتباع، اداره کار، پلیس آگاهی، پلیس نظارت بر اماکن، مرکز بهداشت، اتاق اصناف، شرکت توزیع نیروی برق و شرکت مخابرات در سطح شهرستان کرمان در حال اجراست افزود: تاکنون تعدادی از واحدهای فاقد مجوز پلمب شده و پرونده تخلفات جهت رسیدگی قضائی تشکیل گردیده است.

وی ادامه داد: در جریان بازرسی‌ها، وضعیت مجوز، ایمنی و رعایت ضوابط بهداشتی کارگاه‌های ضایعاتی مورد بررسی قرار گرفت و در این میان، موارد متعددی از تخلفات نظیر استفاده غیرمجاز از انشعابات آب و برق، به‌کارگیری اتباع بی ‌مجوز، تصرف اراضی ملی و فعالیت بدون پروانه شناسایی شد.

بخشی، خاطرنشان کرد: در این بازدیدها بیش از ١۵ تُن از اموال عمومی متعلق به شرکت‌های برق و مخابرات که به‌صورت غیرقانونی در برخی از کارگاه‌ها نگهداری می‌شد، کشف و توقیف شد.

وی با تأکید بر ضرورت انتقال کارگاه‌های ضایعاتی به شهرک بازیافت اظهار داشت: ساماندهی مراکز ضایعاتی یکی از مؤثرترین اقدامات در کاهش سرقت کابل‌ها و تجهیزات شهری است و اجرای این طرح تا قطع کامل چرخه خرید و فروش اموال مسروقه ادامه خواهد داشت.

دادستان کرمان همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست در مهلت مقرر نسبت به ثبت و ساماندهی واحدهای مجاز اقدام کرده و هرگونه فعالیت غیرقانونی را به مرجع قضائی گزارش دهند.

کد خبر 6621673

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها