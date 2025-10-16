دادستان کرمان: قاتل فراری عنبرآباد پس از ۶ سال دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، اعلام کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق و پیگیری مستمر مأموران پایگاه اطلاعات شهرستان کرمان، قاتل فراری با هویت اختصاری «ر. س» که از سال ۹۸ به اتهام قتل عمد تحت تعقیب بود، شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

وی با تأکید بر اینکه تعقیب مجرمان تا دستگیری و اجرای عدالت، از اولویت‌های دستگاه قضائی است، افزود: هیچ مجرمی از چنگال قانون در امان نخواهد ماند و دستگاه قضائی با همکاری نهادهای اطلاعاتی و انتظامی با قاطعیت در مسیر تحقق امنیت و عدالت گام برمی‌دارد.

دادستان کرمان در پایان با تقدیر از تلاش شبانه‌روزی نیروهای پایگاه اطلاعات شهرستان کرمان ادامه داد: کشف و دستگیری این متهم نشان‌دهنده اقتدار و اشراف اطلاعاتی نیروهای امنیتی استان کرمان و بیانگر آن است که هیچ جنایتی از نگاه تیزبین ضابطان قانون پنهان نمی‌ماند.