  1. استانها
  2. کرمان
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۱

دادستان کرمان: قاتل فراری عنبرآباد پس از ۶ سال دستگیر شد

دادستان کرمان: قاتل فراری عنبرآباد پس از ۶ سال دستگیر شد

کرمان- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از دستگیری قاتل فراری با هویت اختصاری «ر.س» که در سال ۱۳۹۸ در شهرستان عنبرآباد مرتکب قتل عمد شده و طی سال‌های گذشته متواری بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی، اعلام کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق و پیگیری مستمر مأموران پایگاه اطلاعات شهرستان کرمان، قاتل فراری با هویت اختصاری «ر. س» که از سال ۹۸ به اتهام قتل عمد تحت تعقیب بود، شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

وی با تأکید بر اینکه تعقیب مجرمان تا دستگیری و اجرای عدالت، از اولویت‌های دستگاه قضائی است، افزود: هیچ مجرمی از چنگال قانون در امان نخواهد ماند و دستگاه قضائی با همکاری نهادهای اطلاعاتی و انتظامی با قاطعیت در مسیر تحقق امنیت و عدالت گام برمی‌دارد.

دادستان کرمان در پایان با تقدیر از تلاش شبانه‌روزی نیروهای پایگاه اطلاعات شهرستان کرمان ادامه داد: کشف و دستگیری این متهم نشان‌دهنده اقتدار و اشراف اطلاعاتی نیروهای امنیتی استان کرمان و بیانگر آن است که هیچ جنایتی از نگاه تیزبین ضابطان قانون پنهان نمی‌ماند.

کد خبر 6624286

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها