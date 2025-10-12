  1. جامعه
  2. شهری
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۱

دیدار شهردار و رئیس شورای شهر تهران با وزیر صمت

دیدار شهردار و رئیس شورای شهر تهران با وزیر صمت

شهردار و رئیس شورای شهر تهران با وزیر صمت دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت و مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران با وزیر صمت دیدار و گفتگو کردند.

بررسی همکاری‌های دوجانبه مدیریت شهری تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار این نشست بود.

کد خبر 6619331

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها