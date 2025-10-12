دیدار شهردار و رئیس شورای شهر تهران با وزیر صمت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت و مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران با وزیر صمت دیدار و گفتگو کردند.

بررسی همکاری‌های دوجانبه مدیریت شهری تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار این نشست بود.