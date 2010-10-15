37 فیلمساز زن در جشنواره فیلم کوتاه

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی الهه صلح جو از شهرکرد، روشنک عباسی از تهران ، بنت الهدی ترابیان از تهران، مریم کریمی از قزوین، حمیده جوادی از تهران، ساره پورشفیعی از تهران، بهاره نوری زاده از تهران، طناز پریشان زاده از تهران، امینه پارساپور از اصفهان، آزاده معزی از تهران، مریم بیانی از تهران، لیدا فضلی از تهران، عاطفه یوسفی از تهران، فرنوش عابدی از تهران، ناهید صمدی امین از تهران، پگاه خرم آبادی از خرم آباد، میترا روحی منش از ساری، پروانه مرزبان از تهران، افسانه سالاری از تهران، سمیه مولایی از کرمان، نادیه جعفری از تهران، دنیا طیبی از تهران، شیرین برق‌نورد از تهران، هیوا صوفیه از سنندج، حبیبه صادقی از مشگین شهر، روناک جعفری از تهران، مونا بنفشی از بروجرد، مرجان اشرفی زاده از تهران، آیدا آب پرور از تهران، مریم پیربند از تهران، مینا حسین آبادی از تهران، اعظم نجفیان از تهران، فرحناز شاهین پور از رشت، مریم فتحی فر از تهران، پگاه ارضی از تهران، زهره زاهدی کرمانی و مریم عربی از تهران در جشنواره بیست و هفتم حضور دارند.

- بهترین فیلم با موضوع "چشم اندازسرزمین زیبای ما" دربیست وهفتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران انتخاب می‌شود.

بهترین فیلم چشم اندازسرزمین زیبای ما از میان آثاری انتخاب می‌شود که ضمن ارائه تصویری زیباشناسانه ازایران،ظرفیت‌های موجود دررنگین‌کمان فرهنگی ، تمدنی، تاریخی و جغرافیایی اقصی نقاط کشور را ترسیم نماید. دراین دوره 314 عنوان فیلم با گرایش ظرفیت‌های فرهنگی، تمدنی، تاریخی و جغرافیایی کشورو 499 عنوان فیلم با نگاه به چشم‌انداز سرزمین زیبای ما به جشنواره ارائه شده است.