حذف یک ورزشکار دیگر از کاروان ایران در بازی های اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان برگزارکننده ششمین دوره بازی های اسلامی، برگزاری رقابت های ۵ رشته این دوره بازی ها را به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نفرات شرکت کننده در آنها، منتفی کرده اند.

فوتسال زنان، یکی از رشته های حذف شده از بازی های اسلامی است و بر این اساس حضور تیم ملی فوتسال زنان ایران در این بازی ها منتفی شد. علاوه بر این، یک نماینده پارادوومیدانی ایران هم به دلیل مشابه از فهرست ورزشکاران اعزامی به این بازی ها حذف شد.

قرار بود زینب مرادی هم در رقابت های پرتاب نیزه کلاس F۳۴ بازی های اسلامی شرکت داشته باشد اما به خاطر کامل نشدن ظرفیت شرکت کنندگان در این ماده رقابت های پارادوومیدانی، برگزاری آن از دستور کار برگزارکنندگان بازی های اسلامی خارج شد و بر این اساس، اعزام مرادی هم لغو شده است. مرادی در حالی فرصت حضور در بازی های اسلامی را از دست داد که در رقابت های اخیر پارادوومیدانی قهرمانی جهان در دهلی نو هند موفق به کسب مدال برنز شد.

دوومیدانی ۵۰۰۰ متر، دوی ۴۰۰ متر کلاس T۵۴ مردان و پرتاب وزنه کلاس F۳۳ زنان دیگر رقابت هایی هستند که با تصمیم مسئولان برگزارکننده بازی های اسلامی به خاطر به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت کنندگان در آنها، از فهرست رشته های این دوره بازی ها حذف شدند. کاروان ایران البته در این ۳ رشته نماینده ای نداشت.

ششمین دوره بازی های کشورهای اسلامی ۱۶ تا ۳۰ آبان در ریاض برگزار می شود.