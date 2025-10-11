  1. ورزش
لغو اعزام تیم ملی فوتسال زنان به بازی‌های اسلامی

تیم ملی فوتسال زنان ایران به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد تیم‌های شرکت‌کننده در بازی‌های اسلامی، فرصت حضور در این بازی‌ها را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فوتسال زنان یکی از رشته های شرکت کننده در بازی های اسلامی بود و بر همین اساس قرار بود تیم ملی ایران در این بازی ها شرکت داشته باشد.

در فاصله یک ماه به آغاز این بازی ها اما اعزام تیم ملی فوتسال زنان منتفی شده است. به حد نصاب نرسیدن تعداد تیم های شرکت کننده دلیل لغو این اعزام عنوان شده است.

خبرگزاری مهر پیش از این در مطلبی با عنوان «شوک به تیم ملی فوتسال زنان؛ احتمال لغو اعزام به بازی های اسلامی» به این موضوع اشاره داشت.

ششمین دوره بازی های کشورهای اسلامی ۱۶ تا ۳۰ آبان در ریاض برگزار می شود.

