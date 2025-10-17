هاشم صیامی نایب‌رئیس فدراسیون دوومیدانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت تیم ملی برای حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی اظهار کرد: فعلاً اردوهای تیم ملی بر قرار است و هنوز به ترکیب نهایی جهت اعزام به بازی‌ها نرسیدیم. قرار است موضوع ترکیب اعزامی در جلسه هیئت اجرایی فدراسیون که شنبه هفته آینده برگزار می‌شود نهایی شود.

وی در ادامه گفت: هم‌اکنون تمامی رده‌های سنی شامل نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در اردو حضور دارند زیرا علاوه بر بازی‌های کشورهای اسلامی، رقابت‌های داخل سالن آسیا در چین نیز در بهمن‌ماه برگزار می‌شود به همین دلیل اردوهای آماده‌سازی به‌صورت مستمر در حال برگزاری است تا بتوانیم تیم آماده‌ای را برای رویدادهای پیش رو داشته باشیم.

صیامی در واکنش به خبر کاهش سهمیه دوومیدانی برای بازی‌های کشورهای اسلامی بخاطر کیفی گرایی کمیته ملی المپیک ایران، افزود: کمیته ملی المپیک برای اعزام کاروان ایران به بازی‌های کشورهای اسلامی نگاه کیفی در نظر گرفته و سهمیه‌ها را کاهش داده است. با این وجود تلاش ما این است که با یک کار کارشناسی بهترین نفرات ممکن را انتخاب کنیم. در صورتی که برخی ورزشکاران نتوانند در ترکیب اعزامی قرار بگیرند حتماً در مسابقات بین‌المللی یا رقابت‌های داخل سالن آسیا از آن‌ها استفاده خواهیم کرد تا فرصت تجربه و آمادگی برای بازی‌های آسیایی سال آینده را داشته باشند.

نایب‌رئیس فدراسیون دوومیدانی درباره ترکیب جنسیتی تیم اعزامی و احتمال حضور پررنگ بانوان در رقابت‌ها عنوان کرد: حضور کشورهای آفریقایی در این دوره از بازی‌ها باعث شده سطح برخی مواد بسیار سخت‌تر شود. با این حال نگاه فدراسیون این است که در رشته‌هایی که بانوان ما شانس مدال دارند حتماً از آن‌ها حمایت کنیم. همان‌طور که در دوره قبل ترکیب بانوان پررنگ‌تر بود در این دوره نیز تلاش می‌کنیم تا سهم بانوان حفظ شود.

وی ادامه داد: در برخی مواد شرایط برای بانوان بهتر از آقایان است و در برخی مواد برعکس است. بنابراین تصمیم‌گیری نهایی بر اساس شانس مدال و سطح رقابت‌ها خواهد بود. نگاه فنی فدراسیون بر پایه عدالت و تخصص است اما حتماً فرصت حضور بانوان مدنظر قرار دارد.

صیامی در خصوص هدف‌گذاری فدراسیون در رقابت‌های پیش‌رو گفت: تمام این مسابقات از جمله بازی‌های کشورهای اسلامی، بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین، رقابت‌های داخل سالن آسیا و سایر مسابقات برون‌مرزی در واقع مسیر آماده‌سازی برای بازی‌های آسیایی ناگویا سال آینده محسوب می‌شوند. فدراسیون هدف اصلی خود را موفقیت در بازی‌های آسیایی قرار داده است. امیدواریم عملکرد دوومیدانی در رقابت‌های اسلامی ظرفیت واقعی خود را نشان دهد و ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت فعلی به دست آوریم.

وی درباره موضوع حضور ورزشکاران روسیه و بلاروس در تیم ملی دوومیدانی نیز گفت: این موضوع در یکی از جلسات با وزیر ورزش مطرح شد. آقای حدادی اشاره کردند که پیشنهادهایی در این زمینه وجود داشته اما واقعیت این است که بحث چندان جدی دنبال نشده است. سیاست فدراسیون و وزارت ورزش تمرکز بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی است هرچند اگر در آینده شرایطی فراهم شود، بررسی خواهد شد. در حال حاضر نگاه اصلی بر پرورش استعدادهای بومی و تقویت ورزشکاران ایرانی است.

صیامی در پایان تأکید کرد: تمام تلاش فدراسیون این است که با برنامه‌ریزی هدفمند حضور موفقی در بازی‌های کشورهای اسلامی و بازی‌های آسیایی داشته باشیم. با حمایت کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش امیدواریم بتوانیم نتایج قابل توجهی کسب کنیم و روند رشد دوومیدانی کشور ادامه یابد.