به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کمتر از یک ماه تا آغاز رسمی ششمین دوره بازی‌های هم‌بستگی اسلامی به میزبانی ریاض باقی مانده است هنوز فهرست نهایی سهمیه تیم‌ها و ورزشکاران کشورهای شرکت‌کننده از سوی کمیته برگزاری اعلام نشده است.

با این حال در اقدامی غیرمنتظره امروز محمد تابع سرپرست کاروان اعزامی ورزش ایران به ریاض اعلام کرد که طبق اطلاع رسمی کمیته برگزاری به دلیل «به حد نصاب نرسیدن تیم‌های فوتسال زنان» رقابت‌های این رشته از برنامه بازی‌ها حذف و اعزام تیم ملی فوتسال زنان ایران لغو شده است.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که شاگردان شهرزاد مظفر طی هفته‌های گذشته اردوهای فشرده و متمرکزی را برای حضور قدرتمند در این رقابت‌ها پشت سر گذاشته بودند و آماده اعزام به ریاض بودند.

شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ایران در گفتگو با مهر، درباره وضعیت آماده‌سازی تیم ملی و لغو بازی‌های کشورهای اسلامی و برنامه‌های پیش‌رو اظهار کرد: اگر این رقابت‌ها برگزار می‌شد برای ما حکم بازی‌های تدارکاتی پیش از جام جهانی را داشت و از این جهت بسیار مفید بود؛ اما متأسفانه تعداد تیم‌ها تا لحظات آخر مشخص نشد و در نهایت فقط سه تیم ثبت‌نام کرده بودند که آن هم لغو شد. البته ما از دو سه هفته پیش حدس می‌زدیم این رقابت‌ها برگزار نشود و به همین دلیل به فکر جایگزین بودیم و مذاکراتی را با چند تیم برای انجام دیدار دوستانه در همان بازه زمانی آغاز کردیم.

وی افزود: تلاش ما این است که در تاریخ نزدیک به برگزاری جام جهانی بتوانیم دست‌کم یکی دو دیدار دوستانه برگزار کنیم. هرچند تیم‌هایی که در جام جهانی حضور دارند در آن بازه زمانی تمایلی به بازی ندارند و سایر تیم‌ها نیز در حال حاضر از شرایط مسابقه دور هستند اما امیدوارم مذاکرات ما به نتیجه برسد و بتوانیم این بازی‌ها را نهایی کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتسال در ادامه درباره برنامه سفر به فیلیپین اظهار داشت: خوشبختانه فدراسیون با اعزام زودتر تیم موافقت کرده است. تقریباً ۹۰ تا ۹۵ درصد تیم‌ها قرار است ۱۰ روز زودتر به فیلیپین بروند تا با شرایط آب‌وهوایی تطبیق پیدا کنند. ما نیز در حاشیه مراسم قرعه‌کشی مذاکراتی با تیم‌های لهستان و کانادا داشتیم تا در همان بازه دو بازی دوستانه برگزار کنیم که این دیدارها می‌تواند برای ما بسیار مفید باشد.

مظفر درباره دیدارهای تدارکاتی تیم ملی با روسیه نیز توضیح داد: دوشنبه شب عازم روسیه خواهیم شد و دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم ملی روسیه برگزار می‌کنیم. روسیه تیمی قدرتمند با سبک بازی اروپایی است و بازی با چنین حریفی برای ما بسیار ارزشمند است؛ با توجه به اینکه ایتالیا در گروه ما قرار دارد. از زمان آغاز مسئولیتم تاکنون هیچ بازی تدارکاتی نداشتیم و این مسابقات می‌تواند در انتخاب نهایی نفرات و هماهنگی تاکتیکی تیم نقش مهمی ایفا کند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره لیگ برتر فوتسال زنان گفت: تا امروز چهار هفته از مسابقات لیگ برگزار شده و من تقریباً اکثر بازی‌ها را از نزدیک تماشا کرده‌ام. هرچند لیگ دیر شروع شد اما در همین چهار هفته چند تیم جوان و بومی واقعاً من را تحت تأثیر قرار دادند. این تیم‌ها با انگیزه و انرژی بالا بازی می‌کنند و نشان می‌دهند فوتسال زنان در مسیر رشد است.

مظفر در پایان خاطر نشان کرد: هدف ما از رصد دقیق بازی‌ها فقط ارزیابی بازیکنان فعلی تیم ملی نیست بلکه در حال تهیه فهرستی برای آینده تیم ملی و نسل جدید فوتسال زنان هستیم. پس از جام جهانی بهترین زمان برای پوست‌اندازی تیم ملی است و قصد داریم فرصت را به جوانان مستعد بدهیم. جالب است بدانید در همین چهار هفته حدود ۱۳ بازیکن را شناسایی کرده‌ایم که می‌توانند آینده تیم ملی را بسازند.