۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

«نقش مهر» به شیث رسید

نمایشگاه آثار محمد سعید معطریان با عنوان «نقش مهر» در نگارخانه شیث افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاهی از آثار نقاشی زنده یاد محمد سعید معطریان عصر جمعه ۱۸ مهر با عنوان «نقش مهر» در نگارخانه شیث افتتاح شد.

محمدسعید معطریان متولد ۱۳۲۵ در تهران بود و فارغ‌التحصیل رشته گرافیک هنری از آمریکا بود، وی در دوران فعالیت خود نمایشگاه های متعددی در تهران و استان البرز برگزار کرده بود و همچنین سفرهای بسیاری برای عکاسی و مشاهده طبیعت به اقصی نقاط کشور ایران داشت. او نقاشی طبیعت‌گرا بود و عاشق ایران، وی در سال ۱۳۹۵ درگذشت اما آثار منحصر به فردش از طبیعت ایران نام او را زنده نگاه خواهد داشت.

این نمایشگاه از ۱۸ تا ۲۳ مهر همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به نشانی تهران، چهارراه ولیعصر، ضلع جنوبی پارک دانشجو، کوچه شیرزاد شرقی پلاک ۱۰، نگارخانه شیث برای بازدید علاقمندان خواهد بود.

آزاده فضلی

