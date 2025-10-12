واکاوی انتقادات اخیر ساره جوانمردی؛ حقوق «ملکه تپانچه» چقدر است؟

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان نشستی که روز شنبه (۱۹ مهر) در محل کمیته ملی پارالمپیک میان زنان مدال آور این مجموعه با زهرا بهروزآذر معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور برگزار شد، ساره جوانمردی صحبتهایی را در رابطه با قانون اشتغال پارالمپین های مدال آور و حقوق دریافتی اش مطرح کرد و با ابراز نارضایتی و گله نسبت به آنها، خواستار پیگیری لازم توسط معاون زنان و خانواده رئیس جمهور و همچنین معاون امور بانوان وزارت ورزش برای اصلاح و تغییرشان شد.
در واقع، ساره جوانمردی به عنوان یک ورزشکار مدال آور در بازیهای پارالمپیکی که لقب «ملکه تپانچه» جهان را در اختیار دارد، حقوقی را به صورت ماهیانه از صندوق حمایت از قهرمانان و ورزشکاران دریافت میکند اما او نسبت به مبلغ دریافتی اش، آنهم با توجه به تعداد مدالی هایی که در اختیار دارد، گله مند است همانطور که قانون اشتغال مدال آوران نتوانسته رضایتش را جلب کند.
این پاراتیرانداز پارالمپیکی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد انتقاداتش نسبت به قانون اشتغال ورزشکاران پارالمپیکی و همچنین حقوق دریافتی از صندوق حمایت از قهرمانان و ورزشکاران توضیح داد.
ساره جوانمردی که در پارالمپیک پاریس برای آخرین بار به میدان رفت، تاکید دارد که قانون اشتغال مدال آوران پارالمپیکی به کارش نمیآید
شاید پسر من نخواهد در یک ارگان دولتی مشغول به کار شود
وی در این زمینه گفت: قانونی که برای اشتغال ورزشکاران معلول وضع شده، شامل فرزندان ما میشود نه خودِ ما و این یک ایراد بزرگ وارد به آن است. پسر من ۲ ساله است و مشخص نیست زمانی که به سن اشتغال برسد، این قانون برایش کاربرد داشته باشد یا نه، اصلاً شاید فرزند من نخواهد در یک ارگان دولتی مشغول به کار شود.
چرا خودم نباید از قانون اشتغال استفاده کنم؟
جوانمردی تصریح کرد: من به عنوان ورزشکاری که سالها در عرصه قهرمانی بوده ام و مدال هم گرفته ام، دنبال قانون و ماده و تبصرهای هستم که بتوانم استخدام شوم، چرا نباید بتوانم از این قانون استفاده کنم.
همه موارد سریع به مجلس میروند جز قانون اشتغال ورزشکاران معلول
دارنده ۴ طلای پاراتیراندازی در بازیهای پارالمپیک تصریح کرد: خیلی از موارد در کشور به محض مطرح شدن، به صورت طرح دو فوریتی به مجلس ارائه میشوند، در یک روز بررسی میشوند، رای قطعی برای آنها گرفته میشود و تصویب میشوند، نمی دانم چرا در مورد قانون اشتغال ورزشکاران معلول و اصلاحش، این سرعت عمل نیست.
اعتقاد جوانمردی بر این است که اگر خواستار اصلاح قانون فوق بودند، انجام میشد
نمیخواهند قانون اصلاح شود
وی تاکید کرد: ۱۰ سال پیش قانونی برای ورزشکاران معلول تصویب شد که واقعاً ایراداتی دارد و به کارمان نمیآید، نمی دانم چرا بعد از این مدت نمیتوانند آن را دوباره به صحن مجلس ببرند و ایرادات و اشتباهاتش را اصلاح کنند. به نظرم نمیخواهند این اتفاق بیفتد.
خواستار اصلاح قانون از معاون زنان رئیس جمهور شدم
جوانمردی با اشاره به صحبتهایی که در نشست با معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور داشت، ادامه داد: خواسته من از بهروز آذر این بود که این قانون مجدد به رای گذاشته شود و اصلاح لازم در مورد آن صورت بگیرد. ما ورزشکاران معلول باید قانونی داشته باشیم تا به واسطه آن بتوانیم دغدغه اشتغالمان را برطرف کنیم درست مانند ورزشکاران المپیکی که در ارگانهای دولتی استخدام میشوند.
پرچمی که با معلولان به اهتزاز در میآوریم با پرچم ورزشکاران المپیکی یکی است
این پاراتیرانداز خاطرنشان افزود: ما انسان هستیم، برای این پرچم و زیر این پرچم تلاش میکنیم. پرچمی که ما ورزشکاران معلول به اهتزاز در میآوریم با ورزشکاران المپیکی فرقی ندارد. پس امیدوارم اصلاح قانون اشتغال مان بالاخره انجام شود.
پرچمی که ما معلولان به اهتزاز در میآوریم، همان است که المپیکیها به اهتزاز در میآورند؛ این را جوانمردی میگوید
با ۴ طلای پارالمپیک ۵ میلیون حقوق میگیرم
جوانمردی همچنین در مورد میزان حقوق دریافتی اش از صندوق حمایت از قهرمانان و ورزشکاران که بابت عدم رضایت و گله مندی اش شده است، گفت: من ۴ طلا و یک برنز پارالمپیک را در کارنامه دارم و ماهیانه ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان از این صندوق حمایت دریافت میکنم، این مبلغ قبلاً کمتر هم بود.
حقوقم کمتر هم بود
وی ادامه داد: پیش از این ۳ میلیون دریافتی من از صندوق بود و قبل از آن هم یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافت میکردم.
با حقوقم نمیتوانم هایپرمارکت هم بروم
ورزشکار طلایی ایران در مسابقات پاراتیراندازی بازیهای پارالمپیک تاکید کرد: واقعاً با ۵ میلیونی که من به عنوان حقوق از صندوق حمایت از قهرمانان و ورزشکاران دریافت میکنم، الان هایپر مارکت هم نمیتوانیم برویم. این واقعیت جامعه ما است که شب میخوابیم و وقتی صبح بیدار شدیم، میبینیم که همه عدد و ارقامها در همه زمینهها افزایش پیدا کرده است.
جوانمردی: ۵ میلیون میگیرم و اسم آن اصلاً حقوق نیست چون با آن هایپرمارکت هم نمیتوان رفت
اسم این رقم اصلاً حقوق نیست
ساره جوانمردی گفت: به ۵ میلیونی که من دریافت میکنم، نمیتوان حقوق مادام العمر گفت. اصلاً اسم حقوق را نمیتوان روی آن گذاشت. امیدوارم این رقم بازنگری شود، ملی پوشان ما در میادین المپیک و پارالمپیک زحمت کشیدند، باید طوری حقوق دریافت کنند که بتوان به آن حقوق گفت.
نظر شما