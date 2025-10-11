گلایه های جوانمردی در حضور معاون بانوان رئیس جمهور: حقوق مان ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر، ساره جوانمردی در نشست مسترک زنان مدال آور پارالمپیک که با حضور معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور برگزار شد، ضمن خیر مقدم‌ به وی گفت: تشکر می کنم که خوشحالی ما را در هفته پارالمپیک بیشتر کردید.

وی ادامه داد: اعضای خانواده پارالمپیک تلاش می کنند که به جایگاه بالاتری برسند، این خانواده خواهان این است که به جامعه ورزش بفهماند که ورزش پارالمپیک ورزش دوم نیست و نه تنها اعضای آن به اندازه بقیه تلاش نمی کنند بلکه بیشتر هم تلاش دارند تا موفقیتی کسب کنند..

جوانمردی تاکید کرد: اگر ایمان و اعتقاد به ورزش بانوان باشد می توانند خیلی بیشتر بدرخشند، نتیجه نگاه ویژه به بانوان در نتایج اخیر در میادین مختلف مشهود است.

این تیرانداز پارالمپیکی که به ملکه تپانچه معروف است، به برخی مشکلات در ورزش پارالمپیک زنان اشاره داشت و گفت: قانونی وضع شده که نه تنها کمکی به ما نمی کند بلکه سد راه‌مان‌شده است، قانون اشتغال فرزندان مان به کار ما نمی آید، ما اتیه داریم و همیشه ورزشکار نیستیم، دوست داریم قانون تغییر کند تا اشتغال داشته باشیم اما قانون همچنان به قوت خود باقی است.

وی خطاب به معاون امور بانوان رئیس جمهور و معاون بانوان وزارت ورزش گفت: از شما می خواهیم که قانون اشتغال معلولان‌ را پیگیری کنید.

جوانمردی تاکید کرد: در صندوق حمایت از قهرمانان و ورزشکاران هم اقدامات قشنگی می شود، تمام ورزشکاران سعی می کنند بهترین مدال را کسب کنند اما حقوق پرداختی صندوق به قدری ناچیز است است که روی مان نمی شود آن را بگوییم، امیدواریم بازنگری شود تا بتوانیم به عنوان حقوق مادام العمر روی آن حساب کنیم.

جوانمردی در پایان از وزیر ورزش بابت بیمه ورزشکاران تشکر کرد و گفت که این اقدام‌ دغدغه ما را کم کرد.