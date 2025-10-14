پاسخ ساره جوانمردی به بازگشتش به میادین: منتظر تغییر شرایط هستم

به گزارش خبرنگار مهر، ساره جوانمردی از پرافتخارترین ورزشکاران پارالمپیکی ایران است که در مجموع ۴ مدال طلا از حضور در ادوار مختلف بازی های پارالمپیک در کارنامه دارد. این تیرانداز که لقب «ملکه تپانچه» را در اختیار دارد، سال گذشته بعد از قهرمانی در تپانچه ۱۰ متر زنان بازی های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس و کسب اولین مدال طلای کاروان ایران در آن بازی ها، از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.

بازگشت به میادین یکی از سوالات همیشه مطرح پیرامون این ورزشکار است که مسئولان با «ابراز امیدواری» به آن پاسخ می دهند اما واکنش خودِ جوانمردی اینگونه نیست طوریکه او تاکید دارد فعلا قصدی در این زمینه ندارد مگر اینکه برخی شرایط تغییر کند.

این قهرمان پارالمپیکی تیراندازی در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این پرسش که «بعد از یک سال تصمیم شما برای خداحافظی و بازگشت به میادین تغییر نکرده است؟»، گفت: هیچ چیز مشخص نیست، فعلا نه، برنامه ای برای بازگشت ندارم.

وی در عین حال تاکید کرد: البته شاید اگر شرایط تغییر کرد، تصمیم من هم عوض شود اما فعلا تصمیمم تغییری نکرده است.

«شرایطی که مد نظر شماست چه تغییری داشته باشند تا زمینه بازگشت شما به میادین مهیا شود؟»، جوانمردی در پاسخ به این پرسش گفت: یک بخش آن شخصی است و بخشی هم به شرایط ورزشی کشور مربوط می شود. باید ببینم وضعیت فعلی با شرایط من همخوانی دارد یا نه، فعلا که ندارد.

این مدال آور پارالمپیکی ایران در مورد رویدادهای پیش رو مانند بازی های پاراآسیایی ناگویا و اینکه «درصورت تغییر شرایط موردنظر احتمال می دهد بتواند در آنها حضور داشته باشد؟»، گفت: فکر نمی کنم بتوانم در بازی های پاراآسیایی شرکت داشته باشم. اصلا دیگر به این بازی ها نمی رسم اما امیدوارم پاراتیراندازانی که اعزام می شوند، بتوانند بهترین نتیجه ممکن را کسب کنند.

وی ادامه داد: در دوره قبل بازی های پاراآسیایی، تیم پاراتیراندازی به خصوص در بخش بانوان عملکرد خیلی خوبی داشت و تمام مدال های طلا را از آن خود کرد. امیدوارم این بار هم طلاها برای ایران باشد و آنها را از دست ندهیم.

جوانمردی در مورد مربیگری و برنامه احتمالی اش برای ورود به این عرصه گفت: در بخش مربیگری هیچ برنامه ای ندارم. اصلا قصد ورود به این بخش را ندارم.