۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۲

مستمری مهرماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد که مستمری مهرماه مددجویان بهزیستی به‌صورت مستقیم و مستمری مددجویان کمیته امداد به حساب آن نهاد واریز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی سازمان بهزیستی کشور مربوط به مهرماه سال جاری بطور مستقیم به حساب ذی نفعان نهایی واریز و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) به حساب آن نهاد جهت پرداخت به ذی نفعان واریز شد.

براساس این اطلاعیه، مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان تحت پوشش و خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مربوط به مهر ماه ۱۴۰۴ به مبلغ ۸۳ هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال واریز شد.

مستمری شهریورماه سال‌جاری مددجویان کمیته امداد به مبلغ ۵۲ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز که از طریق آن سازمان به حساب مددجویان تحت پوشش پرداخت خواهد شد.

همچنین مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۳۰ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال بطور مستقیم به حساب مددجویان واریز شد.

زهره آقاجانی

