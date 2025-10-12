تشکیلات خودگردان فلسطین به نشست مصر دعوت نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع بلند پایه در گفتگو با العربی الجدید تاکید کرد، تشکیلات خودگردان فلسطین به نشست شرم الشیخ درباره آتش بس غزه که قرار است فردا در مصر برگزار شود دعوت نشده است.

روز گذشته ریاست‌جمهوری مصر اعلام کرد که شهر شرم الشیخ مصر دوشنبه میزبان اجلاس صلح برای پایان دادن به جنگ غزه به ریاست مشترک سیسی و ترامپ و با حضور رهبران بیش از ۲۰ کشور خواهد بود. قرار است در این نشست به صورت رسمی توافق آتش بس غزه امضا شود.

روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت نیز گزارش داد که رژیم صهیونیستی در نشست شرم الشیخ شرکت نمی‌کند.